Cepeda y De la Espriella se lanzan duros ataques y hacen llamados para ganar en segunda vuelta

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella hicieron fuertes declaraciones en contra del otro, luego de que los colombianos decidieran en las urnas que estos dos candidatos serán los que van a segunda vuelta, el 21 de junio.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El primero habló desde su sede en Bogotá y el segundo llegó en una embarcación al Malecón de Barranquilla.



Cepeda llamó a De la Espriella “estafador de estafadores”

Iván Cepeda se dirigió a sus votantes luego de que el presidente Gustavo Petro dijera que no aceptaba los resultados del preconteo de este 31 de mayo.

Después de señalar que esperará a lo que diga una comisión escrutadora, expresó palabras contra Abelardo De la Espriella, a quien llamó “abogado de los señores paramilitares en San José de Ralito, padre notario que legalizó bienes del señor Salvatore Mancuso, abogado de narcotraficantes y estafadores a los cuales ha estafado, estafador de estafadores”.



“El señor De la Espriella representa el fascismo mafioso, que lo sepan claramente hoy quienes duden en torno a qué representa y cuál es su proyecto”, dijo Cepeda, añadiendo que “los alcances, avances y logros en materia social de nuestro gobierno bajo un eventual mandato del señor De la Espriella serán pulverizados: no salario vital, no reforma agraria, no apoyo a la educación pública y a la matrícula 0, no más apoyo a la juventud; apoyo simple y llanamente a los círculos más descompuestos y más poderosos desde el punto de vista económico de la sociedad colombiana”.



Cepeda aseveró que “el señor De la Espriella lo ha dejado clarísimo: la naturaleza, los seres vivos, los animales para él son objeto, si acaso de diversión, y una diversión cruel como consta en video que todos y todas hemos visto”.

Publicidad

“Total destrucción de la naturaleza y la vida en Colombia, eso es lo que nos espera con el señor De la Espriella si llegara a ser gobernante de este país. ¿Diversidad sexual? ¿Respeto por las mujeres? No, el señor De la Espriella es un misógino y es un homófobo. El señor De la Espriella representa el regreso al pasado parapolítico, narcotraficante, mafioso, plutocrático y político que vivió el país bajo los dos gobiernos de Álvaro Uribe reforzado por la extrema derecha internacional”, acotó.



De la Espriella dice que la “obsesión” de Cepeda es una Asamblea Constituyente

Según el candidato de derecha, Gustavo Petro “quiere hacerle campaña a su marioneta, el impedido de Cepeda” e hizo un llamado a los ciudadanos para que decidan “si seguimos metidos en el embeleco de la paz total de Cepeda y Petro". También expresó que su competidor es "heredero de las narcoterroristas”.

Añadió que depende de los colombianos “si prefieren a un hombre que no ha hecho nada diferente a vivir de la cuota del Estado en los últimos 20 años, que utiliza el dolor de las víctimas para fortalecerse política y económicamente, del que nadie sabe quién es su familia o qué hace porque nunca la muestra”.

Publicidad

Según él, su opositor es “un hombre que no tuvo vergüenza en sacar de la cárcel a un bandido como Santrich, que debe estar en el noveno círculo del infierno, gracias a Dios”.

Además, afirmó que Cepeda “no tuvo el carácter para atender a los periodistas” y “le tiembla la voz cuando de hablar claro se trata”.

Sostuvo que el senador “promueve una constituyente para dinamitar nuestra Carta Magna”, recalcando que “su única propuesta, su verdadera obsesión es convocarnos a una Asamblea Constituyente y sentarnos en mesas con bandidos. (…) Quieren cambiar la Constitución para atornillarse al poder”.



El llamado de Cepeda y De la Espriella a votar por ellos en segunda vuelta

El candidato del Pacto Histórico instó a “hacer una alianza por la vida. Quienes amen la vida, quienes la respeten, quienes quieran que en Colombia que salga adelante el proyecto político que sea de la vida y no el de la muerte, que se ubique en este lado de la historia, que es el lado correcto. Especialmente llamo a la juventud que han sido vitales, indispensables en la transformación de nuestra sociedad. De ustedes depende el futuro de nuestra nación. Vengan aquí, refuercen la muy importante coalición”.

“Esta noche les digo con toda la convicción, la noche continúa y vamos a continuar. Me llamó Iván Cepeda y voy a ser su presidente en segunda vuelta”, finalizó.

Publicidad

Por su parte, De la Espriella aseveró que “vamos a defender la democracia, por la razón o por la fuerza” y les envió un mensaje a Petro y Cepeda: “No se les ocurra desconocer la voluntad popular porque aquí hay un pueblo que los va a enfrentar”.

“En mí van a encontrar a un presidente que defiende la vida, que la ha defendido siempre”, expresó.

Publicidad

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL