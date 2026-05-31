¿Cómo votaron los colombianos en Estados Unidos para las elecciones presidenciales?

Estados Unidos, al igual que España y México, es uno de los países que tiene una gran parte de colombianos que viven fuera del país. Este 31 de mayo, varios ciudadanos llegaron hasta la sede habilitada en territorio extranjero para ejercer su derecho al voto de cara a las elecciones presidenciales 2026 en primera vuelta.



El preconteo -realizado por la Registraduria Nacional del Estado Civil, con casi el 100 % de las mesas escrutadas- fijó que habrá una segunda vuelta presidencial, protagonizada por los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Los colombianos volverán a ser convocados a los puestos de votación en tres semanas el próximo domingo 21 de junio.

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¿Cómo fue la votación en Estados Unidos?

En este país de América del Norte había 454.262 colombianos habiitados para votar. De esa cantidad, solo 216.058 cumplieron la cita con las urnas, que corresponden a un 47,56 %.



Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo: 155.790 - 72,16%

155.790 - 72,16% Iván Cepeda y Aida Quilcué: 32.311 - 14,96%

32.311 - 14,96% Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: 17.505 - 8,10%

Sergio Fajardo y Edna Cristina del Socorro Bonilla: 7.521 - 3,48%

Claudia López y Leonardo Humberto Huerta: 1.267 - 0,58%

Raúl Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas: 489 - 0,22%

Sondra Macollins Garvin y Leonardo Karam: 64 - 0,02%

Óscar Mauricio Lizcano y Pedro Luis de la Torre: 61 - 0,02%

Miguel Uribe y Luisa Fernanda Villegas: 57 - 0,02%

Luis Gilberto Murillo y Luz María Zapata: 31 - 0,01%

Roy Leonardo Barreras y Martha Lucía Zamora: 21 - 0,01%

Gustavo Matamoros y Mila María Paz: 16 - 0,01%

Carlos Eduardo Caicedo y Nelson Javier Alarcón: 14 - 0,01%

Así quedaron las votaciones en Colombia

Con el 99,99 % de las mesas escrutadas en total, así quedaron las votaciones en primera vuelta:

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