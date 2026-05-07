Expresidente Álvaro Uribe habla de la contienda electoral: “No tengo ninguna aspiración personal”

El expresidente Álvaro Uribe dialoga con Noticias Caracol sobre la actual contienda electoral, en la que los colombianos elegirán al próximo mandatario del país el 31 de mayo.

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La derecha está dividida, pero el ex jefe de Estado manifiesta en sus declaraciones que “no creo en izquierda ni derecha, la alternativa del país está entre dos opciones: de un lado, seguir este proceso de cubanización, de estatización, de anulación de la creatividad de los individuos, de sus libertades, de Petro y de Cepeda; del otro lado, un proyecto de democracia, de libertades, con bienestar colectivo, que encabeza Paloma Valencia”.



“No soy estorbo para coaliciones democráticas”

“Mantengo un buen diálogo con todos los colombianos, por supuesto, hemos creado este partido con mucho esfuerzo”, asegura Uribe, quien manifesta que “a estas alturas de la vida no tengo ninguna aspiración personal, no debo ni puedo tenerla. ¿Y quién ha estado definiendo estas tesis sin haber participado en mis errores? Paloma Valencia. ¿Quién ganó el proceso transparente del partido? Paloma Valencia. ¿Quién ha sido firme en todas las horas? Paloma Valencia. ¿Quién tiene firmeza para combatir bandidos con corazón grande con la mujer cabeza de familia, con la salud, con el anciano, con el programa del adulto mayor, con la protección de los fondos de pensiones de los trabajadores? Es que Petro y Cepeda se los quieren llevar”.

Insiste en que la candidata del Centro Democrático tiene “el gran mérito de haberle hecho todos estos años oposición al Gobierno Petro y con argumentos”.



Añade que “no soy estorbo para coaliciones democráticas, pero llamo a los indecisos, a los del voto en blanco a que apoyen a Paloma”. Sin embargo, se abstiene de contestar si votaría por Abelardo de la Espriella en caso de que él fuera a segunda vuelta y no su candidata. (Lea también: Paloma Valencia invitó a Abelardo de la Espriella a un debate: esto le respondió el candidato)



“Nosotros siempre apoyamos la democracia. Pero aquí hay algo muy importante: yo he sido respetuoso en esta campaña, no puedo aceptar lo de Petro y Cepeda. (…) Defiendo a Paloma con respeto sobre muchas opciones porque lo merece”, recalca.



¿Qué hacer para unir a la derecha?

Al ser preguntado sobre esto, dada la contienda entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, Uribe insiste en que “no es el tema de la derecha para unir todo el pensamiento democrático frente a este proceso de cubanización”.

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Y reitera su apoyo a la candidata Paloma Valencia, quien, afirma, es “una persona transparente, una larga vida política a pesar de su juventud, que no está manchada con una sola duda de transparencia”.

También habla de su gobierno y dice que “Paloma Valencia no es responsable de esas fallas, Paloma Valencia, cualquier falla que yo haya tenido, Paloma no la repetirá y la corregirá”.

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Asegura que “no me he robado un peso, por eso apoyo personas transparentes como Paloma Valencia y por eso me meto en todas las peleas, porque además quiero mucho la patria y la democracia”.

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