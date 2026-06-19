Consulte con este link su puesto de votación para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

Colombia está a pocas horas de conocer quién será el presidente electo tras la contienda electoral entre los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella y aún hay muchos ciudadanos que desconocen en dónde es su lugar de votación para que ejerzan su derecho al voto. Cabe mencionar que el horario que hay para ir a elegir a su candidato será de 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.



En primer lugar, los ciudadanos deben saber que el tiempo para modificar su lugar de votación o inscribir su cédula finalizó el pasado 31 de marzo de 2026, por lo que deberán consultar su lugar y mesa para dirigirse al lugar y ejercer su derecho.



¿Cuántas personas pueden votar en Colombia?

Sobre el censo electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que en total son 41.287.084 los ciudadanos que están habilitados para votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.

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Existe la creencia en varios ciudadanos de que si no se sabe su puesto de votación, puede ir a ejercer su derecho al voto en Corferias, en Bogotá. Jaime Hernando Suárez, registrador delegado para lo electoral, dijo en Noticias Caracol que las personas “no pueden ir a Corferias a votar si no están en el censo electoral de Corferias, pues este es un censo de 297.000 ciudadanos que están inscritos allá”.



¿Con qué documento se puede votar en Colombia?

Sobre el documento con el que los ciudadanos pueden votar, Suárez dijo que “en Colombia tenemos tres formatos de cédula: la cédula amarilla con hologramas, la cédula impresa digital, que es de color azul, y la cédula como tal digital, que es la que está en el celular, que no necesita conexión a internet. Esta es la única posibilidad que está permitida para que un ciudadano saque el celular y lo presente a los jurados de votación para mostrar la cédula de ciudadanía”.

Finalmente, en cuanto a cómo consultar el lugar de votación, la Registraduría dispuso de un link al que los ciudadanos pueden entrar y en unos segundos pueden saber cuál es la ubicación y la mesa en la que ejercerán su derecho al voto. Dando clic aquí e ingresando tan solo el número de cédula, los colombianos se podrán enterar su puesto de votación.



Solo necesita el número de su cédula para consultar puesto de votación - Registraduría

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

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