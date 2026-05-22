Fórmulas vicepresidenciales dicen qué harían si tuvieran que asumir la Presidencia de Colombia

Este 22 de mayo se llevó a cabo un debate entre las fórmulas vicepresidenciales de algunos de los candidatos que se disputan la Presidencia de Colombia en estas elecciones de 2026. A este evento asistieron Juan Daniel Oviedo, Edna Bonilla y Leonardo Huerta, quienes respondieron a varias preguntas que abordaron la cohesión con sus duplas en campaña y otros datos de coyuntura.

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Una de las preguntas estableció un escenario hipotético, en caso que haya una falta permanente del presidente, cuál sería su primera decisión que tomaría con toda la autonomía política y que marque una diferencia con la forma de gobernar de su fórmula.

Quien abrió la ronda de respuestas fue Leonardo Huerta, coequipero de la candidata Claudia López. Huerta aseguró que en una conversación con su colega le pidió que, en caso de reemplazarla, mantenga al equipo que ella tiene y termine el plan de desarrollo y el programa de gobierno, concluyendo los proyectos de manera adecuada. “Ese fue mi compromiso con ella”, enfatizó. “Voy a respetar esas promesas y a seguir gobernando como se viene gobernando”, señaló, reiterando que no habrá ruptura profundo o leve.



Juan Daniel Oviedo, fórmula de Paloma Valencia, señaló que desde la campaña quieren ofrecer junto a Valencia un gobierno de “una sola voz, dos tonalidades y cuatro manos”. Oviedo mantiene firme la apuesta de continuar de maner aimpecable con lo que trazaron en el plan de desarrollo, con la premisa de “destrabar y acelerar los procesos para cumplir con el propósito que les hemos ofrecido”.



Edna Bonilla, fórmula de Sergio Fajardo, señaló que tiene la plena convicción de que coincide en lo fundamental con su coequipero y que tienen un plan de desarrollo que refleja el ensaiento de los dos. “Le metería la mirada de mujer como lo he hecho en esta campaña (...) revisar las políticas para ejecutarlas desde mi rol como mujer, mamá y educadora. Yo daría un impulso mucho mayor y le metería más recursos al presupuesto”.

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María Paula Rodríguez Rozo

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