Fórmulas vicepresidenciales responden cómo administrarían el gasto público en Colombia

Este 22 de mayo se llevó a cabo un debate entre algunas de las fórmulas vicepresidenciales que tiene los candidatos que pretenden llegar a la Casa de Nariño. A pocos días para que los colombianos elijan a su próximo presidente o presidenta de la Nación, la dupla de los aspirantes respondieron preguntas que rodean la coyuntura en Colombia. A la conversación asistieron Juan Daniel Oviedo, Edna Bonilla y Leonardo Huerta.

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Entre ellas, se abordó el gasto público. Y es que el próximo mandatario recibirá un gobierno con déficit fiscal, que alcanzó el 6,4 % del PIB en 2025. Ante estas situaciones, los candidatos respondieron en qué ahorrarían en caso de llegar a la Presidencia y que ministerio o entidad se eliminaría.

La primera en responder fue Edna Bonilla, fórmula de Sergio Fajardo: “Nosotros no eliminaríamos ningún ministerio; no llegaremos con una motosierra”. La campaña de los dos pretende revisar si se necesita una reforma tributaria en al que “todos ponemos”, algo que “necesariamente el país tiene que hacer”. Bonilla insiste en que no es posible cumplir las promesas de rebajar impuestos. En esa línea, la campaña de ellos plantea también revisar deuda, tasas de interés y los gastos, manejando estos últimos no por rubros, sino por proyectos. “Sabemos que las nóminas estatales son muy fuertes, pero no es una consideración en este momento que tengamos que dejar sin empleo a varias personas”, declaró.



Leonardo Huerta, dupla de Claudia López, señaló que desde su campaña han propuesto rebajar los impuestos bajo una lógica que asegura que es posible desarrollar. "Si uno le cobra una renta a los que generan utilidades, si llegamos una crecimiento de cuatro punto, podemos reducir dos puntos en la renta porque habría una mayor base, y en esa mayor base -a pesar que se le cobre a cada persona que tributa un poco menos- la base permitiría que se recaude más”. Huerta postula que la disciplina fiscal es necesaria. “Entendemos que este gobierno no la ha tenido, por lo que tenemos que enfocarnos en otros ingresos no tributarios”. Desde la campaña López-Huerta aseguran que hay reactivar la industria minera y de hidrocarburos, pues lo ven como algo necesario. “Nosotros tampoco queremos eliminar entidades”.



Juan Daniel Oviedo, dupla de Paloma Valencia habló sobre el crecimiento de la economía en Colombia, el cual se ha visto -según el candidato- disminuido durante en lgobierno de Gustavo Petro. Postula que en el caso de ellos, apretarán al Estado y no a la gente. “Tenemos un plan de contingencia con el que reduciremos entre un 25 % y un 32 % la nómina por prestación de servicios”. Oviedo asegura que desde el primer día estarán negociando con entidades como el Fondo Monetario Internacional pagar intereses de hasta el 7 %.

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María Paula Rodríguez Rozo

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