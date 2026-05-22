¿Qué pasará tras "café" entre Paloma Valencia y Sergio Fajardo? Hablan fórmulas vicepresidenciales

Luego de que Paloma Valencia y Sergio Fajardo anunciaran que se tomarán un café este sábado 23 de mayo en Barranquilla, sus fórmulas vicepresidenciales, Juan Daniel Oviedo y Edna Bonilla, hablaron sobre las expectativas que tienen acerca de esta reunión, en el debate realizado este viernes por Noticias Caracol.

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El "café" fue propuesto por Valencia a través de un video desde Corabastos. Horas después, le respondió Fajardo a través de su cuenta de X, indicando que la condición es que la conversación sea pública. Se espera que ambos se reúnan en la mañana de este sábado en la cafetería del Hotel El Prado de Baranquilla, en el último fin de semana de campañas presidenciales antes de la jornada electoral del domingo 31 de mayo.



Al respecto, la fórmula de Valencia, Juan Daniel Oviedo, aseguró: "Lo más importante es entender que si seguimos dividiendo el país, vamos a estar condenados a los populismos de la extrema izquierda y la extrema derecha. Y la visión política de Sergio Fajardo siempre ha sido respetada y valorada en el marco de la gran consulta por Colombia. Por eso nuestra invitación es a que tengamos una reflexión de país para que podamos sumar y garantizar que Colombia reconozca sus realidades y las resuelva con seriedad".



Edna Bonilla, por su parte, dijo que el encuentro busca "conversar sobre el país, conversar sobre la situación", más no contempla una unión entre ambas campañas. "Estamos diciendo al país: 'Hay que darle respuestas. Hoy el país está reclamando más seguridad. Hoy el país está reclamando más salud, más educación'. Cada uno de nosotros puede tener una idea, una propuesta. Creo que sería de verdad muy mal visto que dos políticos como Sergio Fajardo y Paloma Valencia hoy no se puedan tomar un café".

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Leonardo Huertas, fórmula de Claudia López, también opinó al respecto en el debate, y dijo: "Yo me tomaría un café con cualquiera, pero antes de la primera vuelta yo no anunciaría ningún café con nadie por respeto, por lealtad y por coherencia. Yo después de primera vuelta hablaré con Claudia López y, repito lo que dije anteriormente, nosotros hemos planteado que Colombia está cansada de tantas divisiones. El artículo 115 de la Constitución dice que el presidente representa la unidad nacional. Hoy pareciera que quiere representar la fragmentación nacional. Y esa unidad nacional es sentarse con todos los sectores".

LAURA VALENTINA MERCADO

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