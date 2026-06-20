Gobierno ajustó horario de cierre de fronteras por segunda vuelta presidencial

El Gobierno nacional modificó el horario del cierre temporal de los pasos fronterizos terrestres y fluviales autorizados en el país, en el marco de las medidas de seguridad adoptadas para la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 21 de junio de 2026. La decisión quedó oficializada a través del Decreto 0631 del 20 de junio de 2026, que introduce cambios al artículo 26 del Decreto 0612 del 16 de junio del mismo año, norma que establece disposiciones especiales para garantizar el orden público durante la jornada electoral.



Nuevo horario de cierre fronterizo

Con esta modificación, el cierre de los pasos fronterizos deberá iniciar a partir de las 6:00 de la mañana del sábado 20 de junio, o desde el momento en que el decreto fue publicado en el Diario Oficial. La medida se extenderá hasta las 6:00 de la mañana del lunes 22 de junio de 2026.

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Durante ese periodo, se restringe el tránsito de viajeros por los pasos terrestres y fluviales autorizados, una disposición que busca reforzar el control institucional en las zonas limítrofes del país y prevenir cualquier alteración del orden público. El ajuste en el horario responde a la necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad antes, durante y después de la jornada electoral, ampliando el tiempo de control en frontera respecto a lo inicialmente estipulado.

🚨 El Gobierno nacional modifica horario de cierre temporal de fronteras durante la segunda vuelta presidencial



La actualización, adoptada mediante el Decreto 0631 del 20 de junio de 2026, adelanta el inicio de la medida prevista en el marco del Plan Democracia 2026. pic.twitter.com/uaKzDbsLDq — Migración Colombia (@MigracionCol) June 20, 2026

La modificación del cierre fronterizo hace parte del Plan Democracia 2026, una estrategia interinstitucional liderada por el Gobierno nacional para blindar el proceso electoral. Este plan incluye una serie de acciones coordinadas entre diferentes entidades del Estado, orientadas a garantizar la transparencia del sufragio, prevenir delitos electorales y evitar riesgos asociados a la movilidad irregular en las zonas de frontera.



En ese contexto, el cierre temporal de los pasos fronterizos se convierte en una herramienta clave para controlar el ingreso y salida de personas durante el fin de semana electoral, minimizando posibles situaciones que afecten la normalidad de la votación o el escrutinio.



Migración Colombia refuerza controles

Tras la expedición del nuevo decreto, Migración Colombia confirmó que mantiene activo su despliegue operativo en las zonas fronterizas del país. La directora general de la entidad, Gloria Esperanza Arriero López, indicó que la institución continuará apoyando las medidas del Gobierno para preservar el orden público durante el proceso electoral.



“En cumplimiento de las disposiciones adoptadas por el Gobierno nacional, Migración Colombia mantiene el despliegue operativo previsto en las zonas fronterizas del país, con el propósito de apoyar las medidas orientadas a preservar el orden público y garantizar la seguridad durante la jornada electoral”, señaló Arriero.

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Según explicó la funcionaria, los equipos de control migratorio trabajan en articulación con las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y otras autoridades competentes, con el objetivo de fortalecer la vigilancia en puntos estratégicos del territorio nacional. Este trabajo conjunto busca garantizar un mayor control sobre el flujo de viajeros y prevenir posibles irregularidades en los días de mayor actividad institucional.



Se mantienen excepciones del decreto original

A pesar del cambio en el horario, el Gobierno precisó que se mantienen vigentes las disposiciones y excepciones contempladas en el Decreto 0612 de 2026. Esto significa que ciertos casos especiales —como situaciones humanitarias, tráficos autorizados o actividades indispensables— podrán ser evaluados bajo los criterios establecidos por las autoridades, siempre en el marco de la legislación vigente.

No obstante, se insistió en que la restricción general seguirá aplicándose de forma estricta en los pasos fronterizos autorizados, como parte del esquema preventivo de seguridad.

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ÁNGELA URREA PARRA

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