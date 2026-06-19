El parte de tranquilidad por parte de la MOE para las elecciones presidenciales de este domingo

El domingo 21 de junio, Colombia elegirá a su siguiente presidente de la República con las elecciones de segunda vuelta presidencial. El sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño se decidirá entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, los dos candidatos más votados en la primera vuelta.



Alejandra Barrios, la directora de Misión de Observación Electoral (MOE), estuvo en Noticias Caracol En Vivo hablando sobre los avances del proceso electoral. "La observación electoral ya está lista, está desplegada. Llevamos una semana observando en el exterior donde tenemos 201 observadores que han estado pendientes en más de 50 ciudades de cómo van las elecciones en los 116 consulados. En Colombia vamos a tener 147 observadores internacionales en Barranquilla, Bucaramanga, en Nariño, en Huila, en Bogotá y vamos a tener 2.632 observadores y observadoras distribuidos en 445 municipios", contó Barrios.



Las diferencias entre preconteo y escrutinio

La directora de la MOE habló sobre el proceso electoral colombiano y las diferencias entre los resultados de preconteo y escrutinio. "El día domingo lo que vamos a tener son los resultados del preconteo. El preconteo es un ejercicio que hace la Registraduría que tiene como objetivo poder mantener la paz electoral en el país. Es decir, que no nos pase lo que está hoy ocurriendo en Perú en que se llevan muchos días sin tener unos resultados cercanos a lo que ha pasado en otros países de América Latina. Ese día esperamos hasta las 5 o 5:30 de la tarde tener los resultados del preconteo", explicó Barrios.

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"Tenemos que esperar con muchísima tranquilidad a que el martes o a más tardar miércoles en horas de la mañana o a lo largo del día nos entreguen los resultados definitivos que se llaman los resultados del escrutinio. ¿Quién escruta eso? No lo escruta el registrador, no lo escruta el Consejo Nacional Electoral, lo escrutan jueces y notarios que están en comisiones escrutadoras delante de delegados de las organizaciones políticas, autoridades y misiones de observación electoral para verificar cada una de las actas registrados", indicó la funcionaria.

Barrios también respondió sobre los casos en los que los ciudadanos presencien cualquier tipo de anomalía, irregularidad o delito electoral. "Si está ocurriendo dentro del puesto de votación, en una de las mesas donde se ha acercado el ciudadano, por favor, busque a una a las autoridades. Hay una mesa de justicia en los puestos de votación. Busque a alguien de la Procuraduría que tiene que tener la insignia. Si no encuentra alguna de las autoridades, si no encuentra alguien de pronto de la Registraduría, busque al policía que normalmente acompaña el puesto de votación y dígale que quiere reportar una irregularidad delito electoral", explicó.



La directora de la MOE dijo que los ciudadanos pueden informar cualquier situación irregular en pilasconelvoto.com o a través del WhatsApp de la Misión de Observación Electoral: 315 266 1969. "Usted va a entregar la información e inmediatamente, porque créanme que las autoridades son absolutamente eficientes en esa materia, va a ser entregado la autoridad correspondiente y se procederá a hacer la verificación", concluyó la funcionaria.

