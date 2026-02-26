Hallan con vida a la candidata Ana Guetío, confirman autoridades

Tras estar casi un día desaparecida, autoridades confirmaron que fue hallada con vida la candidata a la Cámara Ana Guetío, cuyo rastro se había perdido desde las 8:40 de la noche del miércoles 25 de febrero tras salir de una reunión en El Tambo, Cauca.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La aspirante se movilizaba por el sector de Pandiguando, jurisdicción de ese municipio, cuando no se tuvo más contacto con ella ni su equipo.

El gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán, confirmó que “la candidata por la Cámara Especial de Paz ya se encuentra de regreso”.



Por su parte, la Unidad de Protección Especial, UNP, dijo a través de redes sociales “que el vehículo de la Candidata Ana Guetio, aparentemente fue hurtado. En este momento, ella y las personas que le acompañaban en el momento de la presunta retención, se dirigen al municipio de El Tambo - Cauca en un vehículo particular” [sic].



Según ha trascendido, la aspirante estaba con un escolta y otras tres personas.



Ana Guetío tenía amenazas

La familia de la candidata a la Cámara Especial por la Paz indicó que la última comunicación que tuvieron con ella fue hasta las 8:40 de la noche, después de que saliera de una reunión en el sector de Pandiguando, en zona rural del municipio de El Tambo, Cauca. “Desde ese momento se perdió todo rastro de ella, cuando se dirigía hacia el municipio de Morales”, informó su equipo.

Publicidad

Entretanto, Eduin Mauricio Capaz, coordinador de DD. HH. del CRIC, aseguró que “la candidata tenía amenazas. Su labor de defensora de derechos humanos, su liderazgo y su trabajo alrededor de las víctimas durante mucho tiempo, la han puesto en una serie de situaciones complejas y de riesgo. Tiene unas medidas de protección”.

Ana Guetío representa a las víctimas del conflicto armado y es avalada por el resguardo indígena de Honduras, en el municipio de Morales.

Publicidad

Leonardo González, director de Indepaz, aseguró que “lo ocurrido evidencia la falta de garantías de seguridad para el ejercicio político, especialmente en las CITREP (Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz), creadas para fortalecer la representación de las víctimas. Sin condiciones reales de seguridad se pone en riesgo la legitimidad de las elecciones del 2026”.

Noticia en desarrollo.