Habla esposa de Andrés Vásquez, candidato al Senado desaparecido en Cesar: "Nadie da razón"

Andrés Vásquez, candidato al Senado para el período 2026-2030 del Partido Conservador, desapareció misteriosamente cuando se disponía a viajar desde el municipio de Pelaya, en el departamento del Cesar, hasta Aguachica. Su esposa, Adriana Avendaño, narró en Noticias Caracol en vivo lo último que supo de su pareja y los momentos de incertidumbre que está viviendo tras perder su rastro.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Uno le deja lógicamente todo a las autoridades, pero pues uno está a la espera de una llamada de alguien, de que lo hayan visto, de preguntarle a amigos, a conocidos, a familiares, pero nadie da razón de nada", aseguró. Avendaño dijo que su esposo desapareció hacia las 5 de la mañana del miércoles 25 de febrero, cuando estaba en la casa de su papá, de donde salió a una reunión para el municipio de Aguachica.

Su padre, según relata la mujer, afirma que luego de que salió Vásquez "escuchó una moto", pero no lo consideró extraño ya que es común que la gente "pare, salude, y se vuelva a ir". Fue después de un rato que se dio cuenta que la puerta permanecía abierta. Al salir, vio el vehículo del candidato desocupado. "Estaba la puerta del carro abierta, todos los documentos, el teléfono, todo estaba ahí y pero él por ninguna parte", aseguró la mujer.



Luego de dos horas, y al ver que no regresaba, el hombre le dio aviso a las autoridades, y desde entonces no conoce nada más, pues asegura que Vásquez no había recibido ningún tipo de amenaza. y que su campaña se centra más que todo en los derechos de autor. "Él trabaja con una empresa que da asesorías con respecto a derechos de autor y su campaña ha sido porque han querido presentar un

proyecto de ley para que se le tenga que pagar a Saico Acinpro".



Candidata a la Cámara también está desaparecida

El equipo de comunicaciones de la candidata a la Cámara Especial por la Paz Ana Guetío denunció en las últimas horas la desaparición de la aspirante. Según el comunicado, la última ubicación que se conoció de la candidata fue en el corregimiento de Pandiguando, municipio de El Tambo, Cauca.



“Al momento de su desaparición, Ana Guetio se encontraba adelantando su agenda pública en el marco del cierre de su campaña política en los departamentos de Nariño y Cauca. Sobre las 6:30 de la tarde de este 25 de febrero, la candidata llegó al corregimiento de Pandiguando, jurisdicción del municipio de El Tambo, Cauca, donde desarrolló un encuentro ciudadano con los habitantes de la zona”, manifestó el equipo de comunicaciones de Ana Guetio.

Publicidad

Además, el equipo explicó que la última vez que se comunicó con la candidata fue sobre las 8:40 de la noche del miércoles: “Desde ese momento se perdió todo rastro de ella, cuando se dirigía hacia el municipio de Morales, Cauca”.

A raíz de estas dos desapariciones, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que se están investigando con todas las capacidades de las instituciones: "Estamos actuando con toda la capacidad y determinación de la Fuerza Pública para encontrarlos y traerlos sanos y a salvo a sus hogares. Por eso activamos de manera inmediata todas las capacidades de las @FuerzasMilCol y la @PoliciaColombia : investigación criminal, inteligencia, búsqueda y rescate. La Fuerza Pública no permitirá que el miedo o la violencia pretendan interferir en el ejercicio de los derechos políticos en ningún rincón del país".

Publicidad

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL