¿Hasta cuándo puede redimir su media jornada de descanso por votar? Le explicamos

Participar de las votaciones trae beneficios para los sufragantes. Este 8 de marzo marca una fecha muy importante en el calendario electoral de 2026 por las elecciones al Congreso y consultas interpartidistas. La normativa nacional define en la Ley 403 de 1997 que el ciudadano que vote podrá recibir distintos estímulos, como solicitar medio día compensatorio en su trabajo.



De acuerdo con el censo electoral realizado por la Registraduría Nacional, hay más de 41 millones de ciudadanos habilitados para votar en más de 13.000 puestos de votación habilitados por la entidad en este evento de sufragio. Ante la ley, el ejercicio de votar es reconocido como un deber y derecho ciudadano, que es reconocido, facilitado y estimulado por las autoridades.



El artículo 3 de la Ley 403 de 1997 establece que “el ciudadano tendrá derecho a media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo que utilice para cumplir su función como elector”. Sin embargo, este tiempo compensatorio debe ser concretado por medio de mutuo acuerdo entre empleado y empleador. Además, podrá tomarse el mes siguiente al día de la votación, es decir, durante abril.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Para las personas que fungieron su servicio como jurados de votación aplica una medida distinta, en la que se le concede un día completo de descanso. Este debe ser tomado 45 días después de los comicios electorales.



Lo que debe tener en cuenta para recibir beneficios con su certificado electoral

La Registraduría Nacional aclara que el certificado electoral se puede usar una vez para cada beneficio que ofrece la ley a los ciudadanos que hayan votado. Otro aspecto importante por recordar es que estos certificados electorales vencen cuando se celebren nuevas elecciones ordinarias. También debe tener en cuenta:

El empleador no podrá negarse a reconocer el día compensatorio de descanso remunerado .

. El ciudadano debe acordar con su empleador cuándo tomará el medio día compensatorio .

. En caso de que le nieguen el beneficio , si se trata de un empleado de una entidad pública , puede presentar una acción de cumplimiento .

, si se trata de un , puede presentar una . Si se trata de un empleado del sector privado, puede presentar una queja ante el Ministerio de Protección Social o la Oficina del Trabajo.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL