Aida Quilcué cuenta que hombres que la secuestraron estaban esperando órdenes y luego desaparecieron

La senadora Aida Quilcué habló en Noticias Caracol sobre las horas de miedo que pasó junto a sus dos escoltas, tras ser secuestrados por presuntos miembros del grupo residual Dagoberto Ramos cuando se movilizaba entre los municipios de Inzá y Totoró, en Cauca.

Ahora, “un poco más tranquila”, reveló detalles de cómo los retuvieron y qué pasó durante ese lapso hasta que recobró la libertad junto a sus compañeros.



“Nos apuntalaron con los fusiles”

La congresista relató que todo pasó cuando se desplazaba desde La Plata, Huila, hacia Popayán, pero al arribar al páramo “nos detuvieron hombres armados, nos descendieron del carro y luego nos llevaron caminando montaña abajo”.

La interceptación se dio cuando “nosotros llegamos a la curva e inmediatamente en esa curva estaban aproximadamente unas ocho personas, puedo decir yo, porque en un momento de susto yo no puedo estar contando, pero sí eran varios y todos nos apuntalaron con los fusiles que tenían ahí y dos se acercaron al carro y dijeron que teníamos que bajarnos”.



Ella no supo de qué grupo eran los delincuentes, pero dijo que “hablando con los compañeros de seguridad me dicen que ellos sí se identificaron como la Dagoberto Ramos”.



En medio de su relato señaló que los sujetos los llevaron “bastante lejos, pero yo dije que no caminaba más y me senté en el sitio. Entonces dijeron ‘vamos a esperar la orden’”.

No está segura de si los hombres que los secuestraron sabían que ella era senadora “porque en un momento tan complejo como esto uno no se imagina, pero cuando escuchaba por radio ellos hablaban y decían ‘ya los tenemos aquí’, entonces seguramente sí”.

Los delincuentes se limitaron a decirle a Aida Quilcué y sus escoltas “que no teníamos derecho a hacer ni a decir nada. Cuando me estaban llevando fue que les dije que yo no caminaba más y que si me iban a hacer algo que lo hicieran ahí, que yo no caminaba más. Ese fue el único cruce de palabras. De resto pues ya me senté ahí y no hablamos más”, recalcó. (Lea también: Primeras palabras de Aida Quilcué tras ser liberada: “Era un grupo fuertemente armado”)



“Fue una liberación humanitaria”

La senadora narró que los criminales “nos dijeron que teníamos que esperar que llegaran unas órdenes que ellos estaban esperando. Permanentemente se comunicaban por radioteléfono y dijeron que ya nos tenían ahí. Cuando nos dimos cuenta ya después de las dos horas, porque fue después de mediodía, se fueron retirando poco a poco y ya vimos que no estaban”.

“Luego ya me enteré de que la guardia y la fuerza pública estuvieron reaccionando de manera inmediata y yo creo que eso fue lo que ayudó muchísimo para que ellos nos dejaran en el sitio donde nos encontramos y gracias a Dios y a los espíritus salimos de ahí”, aseguró.

Para Quilcué se trató de “una liberación humanitaria porque fue la guardia la que reaccionó muy rápido. Pero lógicamente ellos ya estaban casi que acorralados porque entendí que la guardia de Tierradentro, venían desde Inzá y los otros iban de Popayán, seguramente ellos se vieron acorralados y nos abandonaron”.



“Constante riesgo”

Aida Quilcué considera que lo que ocurrió con ella “resume la violencia constante de nuestra gente, de los líderes, de los procesos sociales”.

Y señaló los peligros de movilizarse: “Para no ir muy lejos, la vía Panamericana es un riesgo total; primero, porque esa vía está en reconstrucción y esa vía permanentemente hay unos pare y siga y ahí es donde la delincuencia o los grupos armados aprovechan para secuestrar, para robar los carros para toda clase de situaciones que vivimos, y las distintas vías en el departamento del Cauca siguen siendo un riesgo para toda la gente”.

“Todas son vías peligrosas y la gente se arriesga todos los días a transitar por donde corresponde para cumplir sus labores”, aseveró.

