Iván Cepeda se refiere al pacto por la paz electoral firmado en Aguachica, Cesar: esto dijo

A pocas horas de que se abran las urnas en el país para la segunda vuelta presidencial, el candidato Iván Cepeda se refirió al acuerdo que firmaron simpatizantes del aspirante del Pacto Histórico y del candidato Abelardo de la Espriella en el municipio de Aguachica (César), para respetar los resultados de las elecciones y vivir una jornada tranquila y transparente.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Saludo el pacto por la paz electoral suscrito en Aguachica, Cesar", escribió el candidato acerca del pacto que se firmó en el municipio, en el que integrantes de ambas campañas acordaron respetarse y acatar los resultados del próximo domingo.

"El propósito de esto es la paz electoral que tanto estamos solicitando y que aquí en Aguachica también sea reflejo de esa paz", dijo Hernán Caballero, seguidor de Iván Cepeda. Por otro lado, un seguidor del candidato del movimiento Defensores de la Patria mencionó: "El partido, la gente, la fuerza viene manejando ese ese propósito en mantener la paz y en seguir todo lo que nuestro candidato Abelardo de la Espriella ha desempeñado en el proceso de elección y el proceso de campaña".



Este primer acuerdo entre delegados de los dos candidatos es una invitación a acatar los resultados de la segunda vuelta presidencial y fue suscrito por la Alcaldía, la Fuerza Pública, la Registraduría Nacional y representantes de las campañas políticas presentes, teniendo como garante a la Personería. "Ese es el mensaje que estamos enviando, acatamiento de las elecciones, que el pueblo decida este próximo domingo quién es su presidente por los próximos cuatro años. Desde aquí, desde Aguachica, invitamos a toda Colombia a que así como lo hicimos hoy, intercambiemos ideas, intercambiemos valores y respetemos, por supuesto, la decisión del pueblo", afirmó para Noticias Caracol Ángelo Robles, personero de Aguachica.



Los simpatizantes de los dos candidatos presidenciales intercambiaron abrazos y objetos como símbolo de respeto mutuo, confianza en el sistema electoral colombiano. En eso han coincidido en las últimas horas la Registraduría, la Defensoría del Pueblo, la Iglesia y los mandatarios locales y regionales. También, pidieron rodear y respaldar la institucionalidad del país.

Publicidad

"Cualquier divulgación que realice la entidad está plenamente soportada en documentos físicos evidenciados. Y el acto más honesto de transparencia electoral que hace la Registraduría desde años es publicar el mismo día todas las actas electorales de cada una de las mesas de Colombia", aseguró el registrador nacional Hernán Penagos.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

