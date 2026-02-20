¿Iván Cepeda se reuniría con Álvaro Uribe si llega a la presidencia? Esto respondió

En entrevista con Noticias Caracol, Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico para la Presidencia, se refirió a algunos puntos clave de un eventual Gobierno, como la lucha contra la corrupción, la salud y el modelo económico que impulsará.

En uno de los apartes del diálogo, Cepeda fue indagado si considera que el país se fraccionaría o en una profunda polarización de ser elegido o en cambio tendería puentes para escenarios de mayor convivencia. A esta pregunta, el hoy senador respondió que “contrario a lo que intentan proyectar —y yo creo que pues obviamente con el temor que les genera la posibilidad de un triunfo por la fuerza que tenemos— contrario a la imagen de división y de polarización, yo soy una persona que ha buscado siempre la concertación política y he tejido relaciones con personas y con sectores políticos que se ha vaticinado era impensable que yo me sentara a discutir y a concertar”.



E insistió que no tiene ningún problema para buscar diálogos. “Yo estaré dispuesto, lo he dicho desde el primer día —no de mi posesión, de mi elección— a tejer esos diálogos como lo he venido haciendo ya”, apuntó.



¿Iván Cepeda se reuniría con Álvaro Uribe?

Más adelante, también le preguntaron al candidato si esos diálogos incluirían al expresidente Álvaro Uribe, con quien Cepeda ha librado una ardua batalla jurídica. Cabe recordar que el Tribunal Superior de Bogotá absolvió en segunda instancia al expresidente Uribe del delito de fraude procesal, como ya lo había hecho por el de soborno en actuación penal, al fallar la apelación de su defensa por una condena a 12 años de cárcel que le fue impuesta en agosto del 2025.



El candidato Cepeda manifestó que, “en determinadas circunstancias, yo lo he dicho siempre: podemos dialogar con él (Uribe) y con el sector que representa (Centro Democrático)”. Y apuntó que ese diálogo “no riñe, obviamente, con nuestros litigios judiciales”.

