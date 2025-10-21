En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP-PETRO
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
JUAN FELIPE RINCÓN
ROBO EN EL LOUVRE
NACIONAL
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Iván Cepeda tras fallo que absolvió a Álvaro Uribe: "Fueron ignorados hechos y pruebas sustanciales"

Iván Cepeda tras fallo que absolvió a Álvaro Uribe: "Fueron ignorados hechos y pruebas sustanciales"

El senador anunció que interpondrán el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. "Respetamos la decisión, pero no la compartimos", señaló Cepeda.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 21 de oct, 2025
Comparta en:
Iván Cepeda.
Iván Cepeda.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad