Iván Cepeda votó en Bogotá: “Elegir un futuro y un destino distinto para Colombia”

El candidato Iván Cepeda, avalado por el partido Pacto Histórico, votó este domingo 31 de mayo en Bogotá en las elecciones presidenciales, en las que espera ganar en primera vuelta para mantener el proyecto del actual mandatario, Gustavo Petro.

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El aspirante votó en el Colegio San Lucas del barrio Kennedy, en el sur de Bogotá, donde estuvo acompañado por decenas de personas que apoyan su candidatura y de miembros de su equipo de campaña, como la congresista María José Pizarro.

Una vez entró a su puesto de votación, mostró ante las cámaras su voto y lo depositó en la urna. “El Pacto Histórico va a vigilar los resultados de manera escrupulosa en cada una de las mesas de todo el país y llamamos a que se honre la decisión del pueblo colombiano", dijo el candidato a los medios de comunicación tras ejercer su voto.



Asimismo, hizo un llamado a que todos los colombianos participen de manera consciente y sin presiones. "A la ciudadanía: hemos venido a ejercer nuestro derecho a elegir un futuro y un destino distinto para Colombia, profundizar los cambios que hemos tenido en estos años de Gobierno", expresó Cepeda y señaló su confianza en que esta tarde celebrará la elección "del segundo Gobierno progresista de Colombia".



El candidato espera que la jornada de este domingo "consolide la democracia en Colombia" y sea un día pacífico en el que los colombianos elijan al próximo presidente de forma "libre".

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"En estos años se ha elevado la conciencia política de la ciudadanía y el pueblo. Así que la jornada de hoy queremos que sea una jornada de democracia, del ejercicio pacífico, ojalá cordial, muy respetuoso, de los derechos de cada quien a elegir de manera libre y con conciencia", añadió Cepeda.

Además pidió a sus adversarios que lleven a cabo la jornada de votaciones "afianzando la legitimidad del proceso y del sistema electoral".

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Habló el presidente Gustavo Petro en la jornada electoral

En las palabras de apertura, Petro invitó a todos los colombianos a votar porque, según dijo, en estas elecciones se trata de "determinar para dónde va Colombia". "Se define el destino de cada un de ellos, de sus familias y de su país, y es el destino en el corto plazo, en los cuatro años que están por venir, y eso amerita no solo la reflexión sino la decisión de votar", manifestó el presidente. Además, destacó la importancia de garantizar un proceso electoral transparente y libre.

“La libertad es la base de la democracia, sino existe esa libertad no es más que una palabra”, añadió , al asegurar que el voto es de acuerdo a sus convicciones y no “puede ser interferido por presiones ajenas”.

El presidente Petro enfatizó que “el que compra votos es un delincuente”, por tanto, afirmó que "rechace cualquier intento de presión sobre el voto...El voto debe ser libre y sin presión y cualquier persona que intente una presión debe ser capturada y procesada por la autoridad competente por crímenes contra el sufragio”.

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La Registraduría Nacional del Estado Civil instaló en todo el país 118.346 mesas de votación distribuidas en 13.489 puestos, de los cuales 6.010 están ubicados en zonas urbanas y 7.479 en áreas rurales. Aún quedan varias horas para que los colombianos ejerzan su derecho al voto y elijan al próximo Presidente de la República.