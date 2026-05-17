Las reformas a la justicia que proponen dos candidatos para enfrentar la corrupción en Colombia

Los límites éticos en la política colombiana y cómo abordarán el tema de la corrupción fueron algunos de los temas que se llevaron a cabo en el debate presidencial entre los candidatos Sodra Macollins, Miguel Uribe Londoño, Carlos Caicedo y Santiago Botero a tan solo dos semanas de las elecciones presidenciales 2026. En medio del careo, dos aspirantes propusieron reormas a la justicia para erradicar la corrupción.



Dardo de Sondra Macollins a Aberlardo de la Espriella por límites éticos en política

La primera en hablar fue la candidata Sondra Macollins, quien es abogada y penalista, sobre los límites éticos que tiene su proyecto político para llegar a la Presidencia: “La ética no es solamente profesional, también hay una ética personal. En mi caso, como abogada defensora, cuando yo he tenido el 100% de mis clientes responsables, han aceptado cargos. Nunca he tenido que salir a decir que me engañó. Y los que el Estado colombiano conocen han sido casos que he llevado de oficio, es decir, el dinero de esos productos, de ese de ese crimen nunca llegó a mí. Por lo tanto, ahí hay unas líneas bastante éticas porque es que es muy fácil salir a decir, ‘no, este cliente me engañó y no lo voy a defender porque resultó lavador de activos, pero no le devuelvo el dinero que me pagó’, que venía producto de lavado de activos”.

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Agregó Colling que “las veces que yo he ido a juicio, el 100% de las veces he ganado. He ido a defender colombianos a los que se les ha iniciado un falso positivo judicial y gracias a Dios he tenido la oportunidad de demostrarlo. Pero es que los abogados no somos artífices para manipular el sistema; al contrario, estamos ahí para garantizar que la ley se cumpla y que quien infringe la ley va a tener una pena y que esa pena va a tener un resultado, porque el fin de la pena es resocializar a la persona que infringe la ley, no es desactivarla ni darle balín. Entonces, garantizar que un abogado penalista hace cumplir la ley y la Constitución, sin importar si el cliente es inocente o no, es garantizar que el sistema funcione, que es lo que nos falta hoy en Colombia cuando tenemos abogados sin ética, cuando tenemos abogados que pasan por encima de la ley para favorecerse a sí mismos. Eso no puede pasar ni en el Estado ni en la justicia”.

Para la candidata, “la justicia es una un poder aparte del Estado, pero mientras nosotros no tengamos una verdadera justicia con una reestructuración, como la que yo propongo, pues no vamos a poder lograr salir de ahí porque siempre he dicho que se politizó desde el día que metimos la Fiscalía en la rama Judicial, porque los fiscales tienen más poder que los jueces, se creen jueces y desafortunadamente no ha habido independencia nunca desde que creamos esta Fiscalía con en la rama Judicial. Hay que reformar la justicia para garantizar la seguridad y que vamos a combatir la corrupción”.



"El sistema judicial está tomado por mafias": Carlos Caicedo

Carlos Caicedo, por su parte, señaló que “si tenemos un sistema judicial y órganos de control en Colombia que se corrompen, es decir, que eran la frontera moral del país o ética y terminan corrompiéndose, pues es evidente que no se va a recuperar el Estado ni los recursos que algunos se roban porque hay mafias que están enquistadas, no solo en la historia del país, en el Ejecutivo y en el Congreso, sino en el en la rama Judicial”.



Narró Caicedo que “a mí me privaron injustamente la libertad 5 años y simplemente lo hicieron como parte de una estrategia de persecución política. Me montaron todo tipo de procesos para sacarme del camino. A millones de colombianos se lo hacen todos los días. Claro que hay que hacer una reforma profunda porque el sistema judicial está tomado por mafias. Por eso yo propongo elección popular de las altas cortes, arrancarle la designación de las cortes al Ejecutivo, a la captación, porque ahí hay una puerta giratoria y un proceso de selección muy transparente del resto de jueces y magistrados del país”.



"El que maneje recursos públicos no puede tener nada oculto": Santiago Botero

Santiago Botero también se refirió a la ética política y señaló que “yo creo que para la ética y para validar si la gente está diciendo la verdad, hoy existen herramientas. Yo creo que el presidente de la República y los ministros, los más altos niveles, deberían de hacer una prueba de polígrafo una vez cada año porque eso es la ética, hablar con transparencia”.



Agregó Botero que, “en mi gobierno, Pegasus va a ser una payasada para los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque el que maneje recursos públicos no puede tener nada oculto y si no le gusta trabajar con el Estado”.



Miguel Uribe propone reforma para que presidente no terne fical

Finalmente, sobre el tema se refirió Miguel Uribe Londoño, quien manifestó que “yo seré implacable con la corrupción. Esa es esa es la mejor forma. Eso tiene que venir desde la cabeza y castigar todo lo que toda la persona que le falte a la ética. Lo que no podemos es vivir en un país donde partamos de la base de que todo el mundo es corrupto. Eso no puede ser así porque la naturaleza humana, la gente cuando nace, nace honesta. No tiene que estar explicando, ‘yo soy honesto’. Lo que pasa es que hay conductas que son reprochables, hay que castigarlas al máximo, la pena máxima y que vayan a la cárcel y que tengan que devolver lo que se robaron. Si no es así, nunca vamos a acabar con esto”.

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Uribe propone “una reforma constitucional para que el fiscal no siga siendo ternado por el presidente de la República, para que siga siendo elegido independientemente y ojalá sea profesional de la rama judicial, como es el caso de hoy. Hasta la fiscal que tenemos hoy, siempre había habido fiscales que no tenían nada que ver con la rama judicial. Ojalá sean profesionales y totalmente independientes”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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