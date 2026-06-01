Los mensajes de los presidentes de la región tras resultados de primera vuelta

Tras los resultados del pasado domingo 31 de mayo, y a la espera de una segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, varios mandatarios de la región reaccionaron a cómo está el panorama electoral en Colombia. Cabe resaltar que la participación ciudadana en esta oportunidad fue la más alta para una primera vuelta desde que entró en vigor la Constitución de 1991, con un 57,88% del total de las personas habilitadas.

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De la Espriella tuvo la votación más alta, con el 43,74% (10'361.499 votos), y le siguió Iván Cepeda, que obtuvo el 40,90% (9'688.361 votos). En tercer y cuarto lugar quedaron Paloma Valencia, que obtuvo 1'639.685 votos (6,92 %), y Sergio Fajardo, que registró 1'009.073 votos (4,26%).

El registrador nacional Hernán Penagos destacó en entrevista con Noticias Caracol la logística de la jornada y la rapidez para saber los resultados del preconteo. "La ciudadanía salió a votar de manera tranquila y pacífica, lo hizo temprano. (...) El procesamiento que se llevó a cabo después de las 4 de la tarde fue impecable. El trabajo de los jurados de votación se realizó con absoluto éxito", dijo.



Ahora las autoridades se encuentran en el proceso de escrutinio, que según el Consejo Nacional Electoral (CNE) es "la revisión, verificación y consolidación oficial de los votos. A diferencia del preconteo, tiene efectos jurídicos y sirve para determinar los resultados oficiales de una elección".



Penagos añadió que ya están trabajando en la logística para la segunda vuelta presidencial, que se llevará a cabo el próximo 21 de junio: "Vamos a avanzar nuevamente con auditorías internacionales, con la exposición del código fuente. Vamos a congelar el mismo. Vamos a convocar a todos los partidos políticos a los simulacros y a las pruebas de carga de cada uno de los componentes en los que estamos trabajando (....) vamos a llenar mucho más de garantías para que haya absoluta tranquilidad".



Las reacciones de los presidentes de la región tras elecciones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió respetar la "voluntad popular". Sin embargo, consideró "importante" que se investiguen las denuncias sobre posibles irregularidades planteadas por el mandatario colombiano, Gustavo Petro, y por el candidato Iván Cepeda. "Es importante lo que está diciendo el presidente Petro de que hubo, que no fue un conteo limpio. Entonces es importante escucharlo, analizarlo y respetar siempre la voluntad popular”, afirmó.

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Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, felicitó a Abelardo de la Espriella y aseguró: "¡Felicidades, Abelardo de la Espriella, por una gran victoria! Lamentablemente, ser mal perdedor es algo contagioso. Correa logró contagiar a otros de la región".

El mandatario argentino, Javier Milei, celebró el resultado en su cuenta de X: "ste resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región".

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José Antonio Kast, presidente de Chile, mencionó: "Felicito al candidato Abelardo de la Espriella por su gran triunfo en la elección y le deseo el mayor de los éxitos en la segunda vuelta. Una Colombia más libre y segura es una buena noticia para toda la región".

Asimismo, los opositores venezolanos Edmundo González Urrutia y Juan Pablo Guanipa se pronunciaron. "Gran jornada ayer en Colombia. Las democracias no solo son elecciones, pero su fortaleza abraza cualquier intención de destruirla", señaló González Urrutia. "Envío mis saludos a Abelardo de la Espriella y le deseo éxitos en esta nueva fase electoral. Colombia y Venezuela siempre tendrán sus destinos entrelazados. Por ello le deseo paz, seguridad y libertad a nuestra hermana República", añadió Guanipa.

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*Con información de EFE