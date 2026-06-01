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El detalle de los resultados de la primera vuelta en elecciones presidenciales de Colombia

Aunque Iván Cepeda, con más de 9,6 millones de votos, consiguió más sufragios que Gustavo Petro en la primera vuelta de 2022 (8,5 millones), fue superado por Abelardo de la Espriella con más de 10 millones de votantes. Mapa de cómo quedaron los resultados electorales.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 1 de jun, 2026
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El detalle de los resultados de la primera vuelta en elecciones presidenciales de Colombia
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, a segunda vuelta -
Noticias Caracol/AFP

Los dos extremos de la política colombiana, la derecha y la izquierda, se disputarán la segunda vuelta el próximo 21 de junio. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda obtuvieron la mayoría de los votos en unas elecciones presidenciales que superaron la participación reportada en la primera vuelta de hace cuatro años. En esa ocasión, el 54 % de colombianos aptos para votar acudieron a las urnas y este 2026, la cifra subió al 57,88 % (23.978.304 de 41.421.973 de votantes). (Lea también: ¿Cuántos colombianos no votaron? El balance del abstencionismo en la primera vuelta)

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La sorpresa en los comicios la dio el candidato de derecha, pues las encuestas apuntaban que iba a quedar segundo y, contra todo pronóstico, superó al senador del Pacto Histórico, obteniendo 10.361.499 de votos (43,74 %), superando en 673.138 sufragios a Cepeda, por quien votaron 9.688.361 ciudadanos (40,9 %). (Lea también: El cruce de declaraciones entre De la Espriella y Cepeda por debate antes de segunda vuelta)

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El candidato de izquierda dijo inicialmente que no iba a reconocer los resultados del preconteo por presuntas irregularidades con más de 800 mil cédulas, pero este 1 de junio manifestó que “no hemos encontrado evidencias sobre hechos que sean de una dimensión o de una profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades”. (Lea también: "Como presidente no acepto los resultados del preconteo": Petro tras las elecciones)

Aun así, dijo que esperará a que termine el escrutinio. (Lea también: "Procesamiento fue impecable": Registrador responde señalamientos de gobierno Petro sobre resultados)

¿Cómo les fue a los candidatos por regiones?

El país quedó dividido entre dos grandes bloques electorales.

Abelardo de la Espriella se impuso principalmente en Antioquia, los Santanderes, el Eje Cafetero y buena parte del centro del país, además de en el exterior, donde obtuvo un 54,36 %. Por su parte, Iván Cepeda ganó en Bogotá -con un margen estrecho-, el Pacífico y en la región Caribe.

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En otras zonas la diferencia fue muy estrecha, como en Tolima, Huila y Meta.

Así quedó el mapa en la primera vuelta

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