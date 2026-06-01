El detalle de los resultados de la primera vuelta en elecciones presidenciales de Colombia

Los dos extremos de la política colombiana, la derecha y la izquierda, se disputarán la segunda vuelta el próximo 21 de junio. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda obtuvieron la mayoría de los votos en unas elecciones presidenciales que superaron la participación reportada en la primera vuelta de hace cuatro años. En esa ocasión, el 54 % de colombianos aptos para votar acudieron a las urnas y este 2026, la cifra subió al 57,88 % (23.978.304 de 41.421.973 de votantes). (Lea también: ¿Cuántos colombianos no votaron? El balance del abstencionismo en la primera vuelta)

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La sorpresa en los comicios la dio el candidato de derecha, pues las encuestas apuntaban que iba a quedar segundo y, contra todo pronóstico, superó al senador del Pacto Histórico, obteniendo 10.361.499 de votos (43,74 %), superando en 673.138 sufragios a Cepeda, por quien votaron 9.688.361 ciudadanos (40,9 %). (Lea también: El cruce de declaraciones entre De la Espriella y Cepeda por debate antes de segunda vuelta)

El candidato de izquierda dijo inicialmente que no iba a reconocer los resultados del preconteo por presuntas irregularidades con más de 800 mil cédulas, pero este 1 de junio manifestó que “no hemos encontrado evidencias sobre hechos que sean de una dimensión o de una profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades”. (Lea también: "Como presidente no acepto los resultados del preconteo": Petro tras las elecciones)



Aun así, dijo que esperará a que termine el escrutinio. (Lea también: "Procesamiento fue impecable": Registrador responde señalamientos de gobierno Petro sobre resultados)



¿Cómo les fue a los candidatos por regiones?

El país quedó dividido entre dos grandes bloques electorales.



Abelardo de la Espriella se impuso principalmente en Antioquia, los Santanderes, el Eje Cafetero y buena parte del centro del país, además de en el exterior, donde obtuvo un 54,36 %. Por su parte, Iván Cepeda ganó en Bogotá -con un margen estrecho-, el Pacífico y en la región Caribe.

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En otras zonas la diferencia fue muy estrecha, como en Tolima, Huila y Meta.



Así quedó el mapa en la primera vuelta

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