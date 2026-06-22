Los mensajes de respaldo de Estados Unidos a Abelardo de la Espriella, ¿futura alianza con Trump?

Mientras el escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia avanza con rapidez, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha recibido las felicitaciones de varios líderes internacionales. Entre estas las de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, cuya administración ha mostrado su interés de sellar una eventual alianza. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, por ejemplo, no solo felicitó al abogado por su victoria sino que lo invitó a estrechar la cooperación militar entre ambos países para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales de la región.



En un mensaje publicado en la red social X, Hegseth afirmó: "Invitamos a su próxima administración a trabajar con el Departamento de Guerra y la Coalición de las Américas contra los Carteles, para revitalizar la alianza militar entre nuestros dos países con el fin de poner fin a la producción de narcóticos letales y erradicar a los narcoterroristas que azotan a nuestro hemisferio".

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El jefe del Pentágono calificó además de "histórica" la victoria electoral de De La Espriella, quien se impuso enla segunda vuelta con el 49,66% de los votos, frente al 48,7% del candidato Iván Cepeda.

La invitación de Hegseth llega después de que el propio presidente Trump reveló este lunes que habló telefónicamente con el colombiano tras los comicios y alabara su triunfo. "Cuando alguien como yo le cae bien a una persona, esa persona me gusta. Es muy sencillo, es una fórmula simple", señaló el mandatario estadounidense al explicar su respaldo, durante un acto abierto a la prensa en el Despacho Oval.



"Dijo cosas muy buenas sobre mí y sobre el trabajo que hemos hecho en Estados Unidos, muy, muy contundente. Y ganó una elección en Colombia que, no sé, sorprendió a algunos porque estaba un poco más rezagado, pero ganó con facilidad anoche", añadió.



Preguntado sobre qué espera de la relación entre Estados Unidos y Colombia, Trump respondió: "Mucho mejor. Será un gran presidente". Este mismo lunes, además, Trump publicó un mensaje en la red social Truth en el que felicitó al candidato del movimiento Defensores de la Patria por su victoria y dijo que espera "construir una relación poderosa" con Colombia.

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La victoria de De la Espriella marca un giro respecto a las tensas relaciones entre la administración Trump y el Gobierno saliente del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien fue incluido en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro por presuntos vínculos con el narcotráfico, acusaciones que el mandatario rechaza.

Durante la campaña, el presidente estadounidense publicó tres mensajes en Truth Social en los que expresó su apoyo al candidato del movimiento Defensores de la Patria y prometió "apoyo total" a Colombia en caso de triunfo. De la Espriella llega al poder con la promesa de un alineamiento total con la Casa Blanca en materia de lucha contra el crimen organizado y migración.

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La estrategia de seguridad nacional de la Casa Blanca contempla reforzar el liderazgo de Washington en América Latina. En ese marco, Trump impulsó la alianza Escudo de las Américas, integrada por gobiernos de derecha de la región para combatir el narcotráfico -entre ellos Argentina, El Salvador, Chile y Ecuador-, a la que podría sumarse Colombia.

Semanas atrás, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, expresó su esperanza de que futuros gobiernos que resulten electos en América Latina engrosen la lista de países que se sumen a la alianza de seguridad lanzada por el presidente Trump en marzo en Florida. "Más de 14 países en el hemisferio se han unido a nuestra alianza contra el terrorismo, el narcotráfico y para asuntos de seguridad", declaró Rubio en una audiencia ante el comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. "Creemos que ese número aumentará en los próximos meses, a medida que las elecciones cambian el liderazgo en varios países", añadió.

Y ese mensaje lo reforzó el propio Rubio este domingo luego de los resultados de las elecciones en Colombia. "La Administración Trump espera trabajar estrechamente con su administración entrante para promover la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y fortalecer nuestros vínculos económicos", declaró Rubio en su cuenta de X.

El secretario de Estado estadounidense habló con De la Espriella luego de resultar electo. "Los mejores días de Colombia están por venir", vaticinó Rubio.

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La alianza Escudo de las Américas reunió en Florida en marzo a cerca de la mitad de los países de América Latina y el Caribe, a invitación de Trump, aprovechando el marcado giro conservador de la región, encabezado por países como Argentina, Chile, El Salvador o Ecuador. En campaña, De la Espriella manifestó en un comunicado su "intención de sumar a Colombia a la coalición" para "combatir el narcotráfico y las estructuras narcoterroristas que operan en el continente".

Estados Unidos ha declarado su voluntad de recuperar el derecho a intervenir en América Latina y el Caribe si considera que sus intereses nacionales son afectados, y ello incluye cualquier intento de desestabilización en otro país aliado.

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Los ojos de la administración Trump se posan ahora sobre Brasil. El país más grande de América Latina celebrará elecciones en octubre y Trump ha revelado su preferencia por el candidato conservador, Flávio Bolsonaro -hijo del encarcelado expresidente brasileño Jair Bolsonaro-, frente al actual presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien se reunió hace unas semanas en Washington.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*Con información de EFE