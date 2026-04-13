Mauricio Lizcano habla de lo que, según él, son los aciertos y desaciertos del Gobierno Petro

El candidato a la Presidencia Mauricio Lizcano y su fórmula vicepresidencial, Pedro de la Torre, hablaron en Noticias Caracol sobre su plan de Gobierno. El exministro resaltó que en la actual campaña hay “mucho insulto y pocas propuestas”, y quiso explicar cómo piensa aplicar su programa de educación y tecnología. (Lea también: Mauricio Lizcano afirma que si es presidente “no vamos a polarizar”)

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No obstante, se refirió a los aciertos y desaciertos de la administración de Gustavo Petro. “Aciertos: la entrega de tierras es una política con un acierto enorme, que le falta tecnología, pero estoy convencido de que es el camino correcto, hay que entregarles tierras a los municipios”, dijo.

También destacó la reforma pensional, indicando que le gusta por pilares y que “va a ayudar a muchos viejitos a tener 500 mil pesos mensuales, una ayuda solidaria que me parece positiva” y vio positivo el aumento del salario mínimo.



Propuestas en materia de salud

Criticó “el tema de seguridad donde vamos muy mal, la paz total un desastre, en las regiones vamos muy mal, en las calles a la gente la roban, no hay tranquilidad por parte de los ciudadanos” y “se rajaron los últimos cuatro gobiernos en el tema de la corrupción”.



Pero fue más duro con la gestión del gobierno actual en el ámbito de la salud. “Se raja enormemente en el sistema de salud, estamos peor o igual que en la pandemia”, manifestó.



“Tenemos que reformar el sistema de salud. Hoy la gente se nos está muriendo. Nosotros hemos dicho, vamos a declarar una emergencia humanitaria para que les paguen los hospitales, un corredor humanitario en los primeros 100 días para que les entreguen las medicinas en todas las casas a través de la Cruz Roja, la Defensa Civil. La salud es una de las grandes prioridades y dolores del pueblo colombiano. Eso son los primeros días. Pero después tenemos que reformar el sistema. Y para reformar el sistema tenemos que tener dos cosas adicionales: la primera es que la tutela no tiene que ser el mecanismo mediante el cual a los ciudadanos les den atención, sino que tiene que ser el Estado el que sin tutela llegue a entregar esos beneficios”, explicó.

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“Lo que nosotros estamos diciendo es hagamos un plan de beneficios para todos los colombianos que sea realista y donde cubra lo que los ciudadanos están esperando y no cosas que no están, pero que al final terminan entrando por tutela, pero que son inoficiosas para el sistema y que le cuestan un montón al sistema. Queremos ordenar el sistema, primero quitando la unidad de pago por capitación, que es que a las EPS les paguen hoy por persona afiliada. Eso, ¿qué significa? Que la EPS preste bien, mal el servicio o no lo preste, igual el gobierno en el régimen subsidiado le tiene que seguir girando los recursos. (…) Más bien que el gobierno les pague a las EPS a través de algo que llamo indicadores”, agregó.



Plan en tecnología

La fórmula de Lizcano, De la Torre, sostuvo que el “Minciencias es una de las carteras que más ha sufrido con el actual gobierno” y tenemos graves problemas de financiación”. Por eso, “vamos a darle dignidad a toda la comunidad científica. Vamos a quitar los sistemas de categorización de grupos, los sistemas de categorización de individuos para que los recursos se descentralicen y puedan llegar a toda la comunidad académica”.

“Para poder pasar al hecho hay que destrabar las cosas que se hicieron en este gobierno. Empezaron a regularla. Mientras Estados Unidos está lanzando programas de vanguardia para inteligencia artificial, nosotros acá en Colombia vamos a apostar primero para darle internet a toda la gente. (…) Podemos darles también acceso a teléfonos a las zonas periféricas del país, estratos 1, 2 y 3, para que la gente se mantenga conectada. Y con los cupos que ofrece nuestro programa de gobierno, tanto en el Sena como también universidades públicas y privadas, vamos a enfocar nuevos programas para el desarrollo de inteligencia artificial. Nosotros debemos producir inteligencia artificial en Colombia”, añadió.

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Además, envió “un mensaje a todos los universitarios, a todos los jóvenes del país para que apuesten por algo nuevo”.

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