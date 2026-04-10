Colombia elevará al 100% los aranceles a las importaciones de Ecuador, en respuesta al país vecino

Luego de que el gobierno de Daniel Noboa anunciara que va a elevar del 50% al 100% los aranceles en las importaciones de Colombia, el ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia anunció la misma medida en respuesta. “Desde el gobierno del Presidente Petro hemos agotado todos los esfuerzos diplomáticos y mantenido abiertos los canales del diálogo con el Gobierno de Ecuador", aseguró la ministra Diana Marcela Morales.

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Agregó que ante el anuncio de Ecuador de imponer arancel del 100 % a los productos colombianos que lleguen a ese mercado, “nos vemos forzados a modificar el Decreto 170 y nivelarlo con la nueva tarifa planteada por Ecuador”. Indicó, además, que han buscado una slaida a la guerra arancelaria "que beneficie a los dos países, a los empresarios, pero sobre todo a las comunidades de ambos lados de la frontera. Sin embargo, no hemos logrado respuesta positiva y por el contrario la administración del Presidente Noboa anuncia un endurecimiento en el frente comercial”.

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