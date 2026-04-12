Miguel Uribe Londoño habla de seguridad y economía: "Esa paz total tiene que acabar porque es falsa"

Miguel Uribe Londoño manifiesta que lleva en su campaña a la presidencia las banderas de su hijo, el exsenador Miguel Uribe Turbay, asesinado tras un ataque sicarial en 2025. De hecho, esta tragedia es el motor de su reciente actividad política.

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Uribe Londoño también es viudo de la periodista Diana Turbay, secuestrada por Pablo Escobar y asesinada en un operativo de rescate. Es economista, empresario y exsenador, además de presentarse como una alternativa centrada en la seguridad institucional, la recuperación de la economía familiar y el fin de lo que él denomina beneficios para la criminalidad. "Yo no soy político, yo soy un hombre independiente que viene de afuera. Yo lo que soy es un empresario".

La propuesta en seguridad de Miguel Uribe Londoño

Su incursión en la carrera presidencial busca honrar el legado de su hijo. La propuesta central de Uribe Londoño es el desmonte inmediato de la política de "Paz Total" del actual gobierno, a la cual califica como un fracaso que otorga impunidad a los delincuentes. Para el candidato, este modelo "no es otra cosa que una licencia que Petro le ha dado a los criminales para cometer crímenes libremente y con impunidad".



Su estrategia frente a los grupos armados ilegales es clara: "A la cárcel todos". Uribe Londoño sostiene que Colombia no atraviesa un conflicto ideológico, sino que enfrenta organizaciones dedicadas al narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

Por ello, su propuesta se basa en el sometimiento a la justicia sin excepciones: "Esa paz total tiene que acabar porque es falsa, es un permiso para matar". Además, ha criticado duramente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), señalando que esta "ayuda a los delincuentes, pero no a las víctimas".



¿Qué hará con la economía?

Desde su perspectiva como economista, el candidato pone el foco en la crisis del costo de vida. Asegura tener un "particular interés en que se arregle el problema del bolsillo de los colombianos", advirtiendo que el 30 por ciento de la población se acuesta con solo dos comidas al día. Su visión económica defiende la empresa privada, la libertad y la propiedad privada como pilares fundamentales para sacar al país de la pobreza.



Uribe Londoño ha optado por una campaña de diálogo directo con el ciudadano común, alejándose de las estructuras partidistas tradicionales que, según él, aún no lo ven como un ganador claro. Afirma que su alianza es con los problemas de la gente, bajo la premisa de que "un líder arregla los problemas de sus ciudadanos".

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