Las propuestas de Gustavo Matamoros en seguridad y su programa para “las cinco Colombias”

El tablero político de Colombia se sigue moviendo a falta de menos de dos meses para las elecciones presidenciales. Uno de los candidatos que busca dar una sorpresa es el general en retiro Gustavo Matamoros, quien está avalado por el Partido Ecologista.

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Matamoros se presenta como un candidato que combina la experiencia táctica militar con un discurso que se centra en la recuperación de la autoridad y la austeridad estatal. Se describe como una "persona que tiene una amplísima experiencia y que conoce el país en todas sus regiones”.

Su campaña se aleja de la "parafernalia" de las grandes plazas públicas, optando por un recorrido directo en municipios, barrios populares y sectores académicos.



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Seguridad: el fin de las negociaciones

La propuesta central de Matamoros es tajante frente a los grupos armados. Para el candidato, el modelo de diálogo ha fracasado sistemáticamente. "Mi propuesta es que con los bandidos no se puede negociar ", afirma con vehemencia, señalando que los grupos insurgentes utilizan los diálogos para "fortificarse" y "rearmarse".

En su eventual gobierno, el concepto de "Paz Total" no tendría cabida. Su enfoque se basa en una ley de sometimiento estricta: "Conmigo ese tema de la paz total no va, la negociación tampoco va. Con ellos es una ley de sometimiento y el que no se someta a las condiciones que impone el gobierno pues lo vamos a someter a la fuerza”. Para Matamoros, la seguridad es transversal y necesaria para cualquier otra actividad en el país.



Las "cinco Colombias" y el desarrollo social

Una de las innovaciones de su plan de gobierno es el reconocimiento de que Colombia no es una sola realidad uniforme. Matamoros propone planes diferenciados para lo que él denomina las "cinco Colombias": la urbana, la productiva, la fronteriza, la abandonada y la sujeta a la violencia.

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Según el candidato, "las políticas hacia esos diferentes sitios no serán siempre las mismas porque son Colombias distintas". Su visión social se resume en la frase "seguridad con desarrollo social".

Propone, además, utilizar a los ingenieros militares para reconstruir áreas abandonadas, llevando infraestructura básica como vías, agua, escuelas y centros de salud a las periferias olvidadas.



Un Estado austero

En materia económica, la primera decisión de Matamoros sería una reforma profunda al aparato estatal para combatir la corrupción y el derroche. El candidato aboga por un "Estado austero, un Estado en donde se acaben las nóminas paralelas, donde se acabe la burocracia".

Su objetivo es que el Estado deje de ser centralista y tenga una "cabeza pequeña y unos brazos y piernas que lleguen hasta todos los rincones del país" para recuperar efectivamente el territorio. Finalmente, el General Matamoros descarta unirse a otras campañas, reafirmando su intención de seguir adelante de manera independiente con sus propuestas.

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