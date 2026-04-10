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EN VIVO Misión Artemis II: cápsula Orión se prepara para el reingreso a la atmósfera de la Tierra

Este viernes los astronautas de la misión Artemis II regresan a la Tierra tras el viaje que los llevó a orbitar la Luna y hace historia. Siga el minuto a minuto del retorno del espacio.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 10 de abr, 2026
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EN VIVO Misión Artemis II: cápsula Orión se prepara para el reingreso a la atmósfera de la Tierra
Los astronautas de la misión Artemis II se preparan para su regreso.
NASA/Aubrey Gemignani

Los astronautas de Artemis II de la NASA se prepara para el reingreso a la Tierra y el amerizaje programados este viernes 10 de abril, en la que será su última jornada completa en el espacio tras convertirse en los primeros seres humanos en orbitar la Luna en medio siglo.

Los cuatro tripulantes -Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) efectuaron maniobras de corrección en la trayectoria de retorno. La reentrada y amerizaje en nuestro planeta tendrán lugar esta noche. Los astronautas caerán en el océano Pacífico frente a las costas de California a las 20:07 hora local del este de Estados Unidos (7:07 p. m. hora Colombia, donde serán evaluados por médicos y recogidos por las Fuerzas Armadas estadounidenses.

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Ese hito marcará el final de diez días de misión espacial, que comenzó con el lanzamiento el pasado miércoles 1 de abril desde Cabo Cañaveral (Florida), y se convirtió en la primera tripulada en alcanzar la órbita lunar desde el Apolo 17 en 1972. De cara a la entrada en la atmósfera terrestre, que comienza con el desacople de la cápsula del módulo Orión 42 minutos antes del amerizaje, los astronautas estudian los procedimientos de reentrada y amerizaje, y conversan con el equipo de control de vuelo, según la NASA.

EN VIVO Misión Artemis II

Siga el minuto a minuto del reingreso de la cápsula Orión a la Tierra.

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*Con información de AGENCIA EFE

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