Minería ilegal en Colombia: las propuestas de candidatos presidenciales para enfrentarla

En medio del debate "Colombia decide su energía", organizado por Noticias Caracol en el marco de la Asamblea de Naturgas, los candidatos Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Claudia López y Roy Barreras dedicaron parte del cierre a uno de los temas más sensibles del sector: la minería ilegal. El problema, que según se mencionó durante el encuentro representa una alta proporción del oro exportado, fue abordado desde distintos enfoques por los candidatos presidenciales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El debate se realiza cuando Colombia se encuentra a las puertas de una tormenta en materia energética, pues se calcula que en cinco años se agotarán las reservas de gas y en siete las de petróleo, una encrucijada para el sector mineroenergético que es clave para la economía del país y para los hogares, pues impacta en las tarifas de servicios públicos. Y es que, en materia de minería ilegal, cerca del 80% del material que actualmente se exporta en el país provendría de actividades ilegales, lo que representa un crimen de gran magnitud.

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Las estrategias de candidatos presidenciales contra la minería ilegal

Paloma Valencia propuso integrar a los pequeños mineros dentro de esquemas formales de producción, pues "el país está desbordado por ese crimen que está alimentando la guerra en Colombia". La candidata presidencial señaló que estos trabajadores podrían vincularse con empresas públicas o privadas para acceder a recursos, tecnología y mejores condiciones operativas.



Según su planteamiento, esto permitiría reducir la ilegalidad sin excluir a quienes dependen de esta actividad. "Queremos es que los pequeños mineros, los artesanales, los podamos agrupar con empresas privadas o públicas para que puedan hacer las inversiones", e insistió en que debe haber acciones firmes contra estructuras criminales que operan fuera de la ley.



Sergio Fajardo, en su intervención final, no se centró exclusivamente en la minería ilegal, pero sí la incluyó dentro de un panorama más amplio sobre un "país que empieza a transformarse si transformamos la forma de hacer política", indicó. Señaló que combatir fenómenos como este requiere instituciones sólidas, transparencia y una reducción de la polarización. "Hemos demostrado que se puede gobernar, que se puede transformar esta sociedad", agregó el candidato.

Publicidad

Por su parte, Roy Barreras centró su intervención en el componente de seguridad. Señaló que el Estado debe "recuperar el control del territorio" en las zonas donde operan organizaciones ilegales vinculadas a esta actividad. En su planteamiento, es clave perseguir a los grupos armados que se financian con la extracción ilícita de minerales, además de "saber que Colombia se divide y se fractura en los extremos".

Claudia López abordó la minería ilegal desde una perspectiva social y territorial. Indicó que, además de combatir a las organizaciones criminales, es necesario "trabajar con la gente del territorio, enfrentar a esos criminales que destruyen no solo el medio ambiente, sino la vida, que matan a sus hijos, que envenenan los ríos en los que ustedes pescan, las tierras en las que ustedes siembran".

Publicidad

En ese sentido, insistió en que cualquier estrategia debe incluir acciones contra la corrupción. "Lo que necesitamos en Colombia es unirnos. Al uribismo ya lo vimos gobernar con división, con pasos positivos, con corrupción. Al actual gobierno lo vimos hacer reformas sociales importantes en un mar de corrupción, división y polarización. Necesitamos gobernar bien a Colombia, con soluciones para la gente", concluyó la candidata presidencial.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co