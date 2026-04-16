¿Qué pasará con Ecopetrol en el futuro, según los candidatos presidenciales?

Este 16 de abril, cuatro de los candidatos presidenciales se reunieron en el debate “Colombia decide su energía” organizado por Noticias Caracol durante el Congreso Naturgas 2026, en vísperas de las elecciones que decidirán quién llegará a la Casa de Nariño. En la conversación entre los aspirantes, se abordó el futuro de Ecopetrol, principal empresa de petróleo en Colombia, que enfrenta varias problemáticas.



Cabe recordar que a inicios de abril se le concedió una licencia no remunerada a Ricardo Roa, presidente de la empresa que fue imputado por la Fiscalía por tráfico de influencias de servidor público por la compra de un apartamento en Bogotá y la presunta relación con contratos que adjudicó la petrolera.

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Juan Carlos Hurtado Parra quedó como el presidente encargado de la corporación hasta finales de junio, tiempo en el que Roa volvería al cargo. La permanencia de Roa, aún con licencia, según sindicatos y accionistas de la empresa, ha causado tensiones dentro de la junta directiva, la caída en la confianza de los inversionistas y un impacto en las acciones de la empresa.

Además, la empresa enfrenta problemas por sus finanzas, mientras que sigue envuelta en el debate del cuál será el rumbo de la energía del país después de que el presidente Gustavo Petro frenara el fracking en Colombia.



Transparencia dentro de la petrolera

Sergio Fajardo criticó la permanencia de Roa en la empresa y aseguró que debió irse antes bajo el postulado de “barrer a los corruptos”. “El costo que le ha significado a nuestro país es gigantesco”. El candidato añadió que Ecopetrol tiene que crecer, como la empresa insignia de Colombia, para generar riquezas y “atender las desigualdades profundas”. Fajardo volvió a mencionar a la corrupción al decir que para lograr dicho objetivo es necesario que haya un presidente que respete la Constitución y tenga la transparencia como forma de actuar.



En esa línea, el candidato hizo referencia a su periodo como alcalde de Medellín para argumentar que tiene la capacidad de organizar a Ecopetrol, tal como lo hizo con EPM. “Sin corruptos, lo logramos”, señaló.



"Debe irse a la cárcel"

Paloma Valencia dijo que la petrolera necesita recuperar su gobierno corporativo con personas que “no estén al servicio del presidente ni a los intereses de pagar las deudas de campaña”, sino de “sacar la empresa adelante”. Para ella, es necesario poner a un gerente al frente de la empresa que sepa del sector con proyectos de carácter nacional e internacional. Además, puntualizó que la empresa debe volver a dar los beneficios que les corresponden a los accionistas minoritarios, mientras que el Estado debe cumplir un rol como un socio más.



La candidata arremetió contra Ricardo Roa al decir en pleno debate que el presidente de Ecopetrol debe irse a la cárcel. “Violó los topes electorales (...) este no es un escándalo menor, porque la Constitución del 91 es clara, cuando se violan los topes electorales de una campaña, se pierde la investidura”.



“Lástima que en este país no podamos tener un Congreso con una comisión de acusaciones que le cuente la verdad al país. Debieran publicar todos los informes de la UIAF para que se sepa de dónde es que vino toda esa plata”, dijo.

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La candidata también hizo referencia a uno de los vinculados al escándalo de los archivos de alias Calarcá, cuyo contenido fue revelado por Noticias Caracol: Wilmar Mejía, exdirector de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). A pesar de que la Fiscalía confirmó la veracidad y gravedad de estos hallazgos, Mejía llegó a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Valencia calificó de “curioso” este nombramiento y dijo que se hizo para “tapar todos los movimientos de recursos que van a ocurrir en estas elecciones”.



Redefinir el rumbo y foco de Ecopetrol

Antes de fijar su posición, Roy Barreras habló sobre la necesidad que tiene “medio país”, en el que incluyó a “los más vulnerables, los pobres, los olvidados, los humillados”, de entender que Ecopetrol es una fuente de recursos. “Debe ser la que apalanque la transición energética, la energía solar, la energía de viento”, definió. Al igual que sus colegas, Barreras sostiene que dentro de la empresa se debe respetar el gobierno corporativo, pero también habló de la modernización que, según él, requiere la petrolera. “Ecopetrol tiene que convertir la ciencia en ecología. Tiene que ser una empresa más moderna”, propuso. Barreras afirmó que la corporación debe estimular todas las formas de energía y desmontar el estigma de que la energía se consigue exclusivamente en la tierra.

Claudia López apoyó a sus contendores al afirmar que Roa debió irse de la presidencia y tiene que responder ante la justicia. Asimismo, la candidata aludió a su periodo como alcaldesa de Bogotá y su gestión con la Empresa Metro de Bogotá (EMB) y el Grupo de Energía de Bogotá, con “un gobierno corporativo serio y riguroso”.

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Sin embargo, López también criticó las decisiones del Gobierno nacional durante los periodos de presidencia de Iván Duque y Gustavo Petro de sumar actividades que no corresponden al eje central de la petrolera. “Ecopetrol no puede ser ni una cajita de corrupción ni una cajita de sorpresas”, afirmó. La candidata sumó una propuesta adicional para gestionar la posible crisis de energía en Colombia y habló sobre la posibilidad de conformar un “gran holding” entre la empresa ISA, EPM o el Grupo de Energía de Bogotá, con cero corrupción, energía barata y reglas claras.

Paula Rozo

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