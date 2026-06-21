Misión de Observación Electoral de la Unión Europea hace una "evaluación positiva" hasta el momento

José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, entregó el primer reporte por parte de su organización con respecto a las elecciones presidenciales de Colombia de segunda vuelta que se llevan a cabo este domingo 21 de junio. De Gabriel hace una "evaluación positiva" hasta el momento de la jornada y explica lo que han podido presenciar sus cientos de observadores de todos los departamentos del territorio colombiano.



"La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea ha estado desplegada desde enero en el país. Hemos cubierto todo el proceso y así vamos a seguir hasta su culminación, es decir, seguiremos los escrutinios y eventuales impugnaciones que puedan presentarse.Hoy estamos aquí para dar una primera evaluación de cómo ha ido la jornada electoral. Nosotros tenemos observadores, unos 150 observadores que están desplegados en todos los departamentos de la República y que nos han informado , primero, de una apertura de todos los colegios electorales, de todas los puestos de votación en los que hemos observado", aseguró el jefe adjunto.



De acuerdo con De Gabriel, los observadores han informado que ha sido un proceso "fluido, ordenado, con gran respeto de los procedimientos por parte de los jurados electorales y, muy importante, con grandes medidas de transparencia. ¿Qué medidas? Por un lado, el acceso irrestricto de los testigos electorales y de los observadores a todas las operaciones que se están sin ningún tipo de impedimento de restricción, por lo tanto, se puede ver cómo se desarrolla el proceso con total libertad".

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El funcionario de la Misión de Observación Electoral también aseguró que se han reforzado algunos mecanismos como las mesas de justicia. "Hemos visto que hay una gran presencia también de testigos electorales (...) son fundamentales porque son los que informan a cada una de las campañas, a cada una de las candidaturas. Hemos visto mayor presencia de testigos electorales que lo que registramos durante la primera vuelta y además hemos visto que existe un equilibrio en la presencia entre ambas candidaturas. Por lo tanto, es algo que debe de satisfaceros a todos y que genera más garantías en el proceso", agregó.

De Gabriel añade que "la evaluación que hacemos hasta el momento es tremendamente positiva, ¿y por qué es muy positiva? Es muy positiva además porque hemos observado hasta el momento una jornada electoral sin incidentes dignos de mención, es decir, que ha trascurrido en una atmósfera pacífica , en una atmósfera cívica, que hasta ahora podemos calificar, sin duda, de fiesta democrática. Por lo tanto, este es yo diría el primer balance hasta el momento de la observación que nos han reportado nuestros observadores internacionales desde todo el país".

Así fue la rueda de prensa del jefe adjunto de la MOE UE, José Antonio de Gabriel, a las 11:30 de esta mañana.

Los 141 observadores de la MOE UE siguen observando la votación en toda Colombia y, a partir de las 4 de la tarde, observarán el cierre de las mesas, el conteo y el… pic.twitter.com/nmhIUsrtPo — MOE UE Colombia 2026 (@moeuecolombia26) June 21, 2026