Muerte de Germán Vargas Lleras: candidatos a la Presidencia de la República se pronuncian

El país político despide al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien murió el viernes 8 de mayo acompañado por su familia y los médicos de la Fundación Santa Fe. Tras conocerse el deceso del exfuncionario, los candidatos que aspiran a llegar a la Presidencia de la República se pronunciaron.



"A pesar de las diferencias, tuvimos una relación cordial": Iván Cepeda sobre Vargas Lleras

Iván Cepeda, candidato por el Pacto Histórico, escribió desde sus redes sociales un mensaje de pésame tras la partida del exvicepresidente: “Expreso mi solidaridad y condolencias a la familia y los seguidores políticos de Germán Vargas Lleras. A pesar de nuestras diferencias, tuvimos una relación cordial y respetuosa”.



"Su partida deja un vacío enorme": Paloma Valencia sobre muerte de Vargas Lleras

Paloma Valencia, aspirante de la derecha, también se pronunció sobre el fallecimiento de Vargas Lleras: "Con profundo dolor lamento el fallecimiento del doctor German Vargas, un gran estadista y un incansable gladiador por Colombia y su democracia. Su partida deja un vacío enorme en el corazón de la oposición. ¡Cuánta falta le hará su voz firme a nuestra patria en estos momentos difíciles! Abrazo con afecto a su hija Clemencia, a sus hermanos Enrique y José Antonio y a toda la familia del partido Cambio Radical. Dios lo tiene en su gloria".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Roy Barreras, también candidato presidencial, dijo a través de sus redes que "lamento la muerte de Germán Vargas Lleras que es la muerte de un estadista preparado desde siempre para gobernar. Descansa después de una penosa e inmerecida enfermedad. Tuvimos contradicciones ideológicas, pero fue nuestro vicepresidente eficaz y gran ejecutor. Solidaridad con su familia y una oración desde la fe que le acompañe en su tránsito. Hay vida más allá y merece la paz".



Vargas Lleras fue "de los más grandes de la política": De la Espriella

El candidato de la ultraderecha, Aberlardo de la Espriella, escribió un mensaje por medio de sus redes sociales: "El Dr. Germán Vargas Lleras fue uno de los más grandes de la política colombiana, un soldado y comandante de mil batallas, un verdadero guerrero, no solo en el servicio público, sino de la vida misma. Se va uno de los grandes, férreo combatiente de la criminalidad y sobreviviente del terrorismo. Germán deja un legado como político y ejecutor. También lo recuerdo en los momentos privados, cuando gozaba con la música y orgullosamente hacía gala de su buen gusto musical. A su hija, a sus hermanos y a su nieto, mis condolencias. Paz en su tumba".

Hasta el momento de la publicación de esta nota, no se han pronunciado los candidatos de centro, Claudia López y Sergio Fajardo,



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias