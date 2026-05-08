Este viernes, 8 de mayo de 2026, se confirmó la muerte del exvicepresidente de la República Germán Vargas Lleras, a los 64 años de edad. El exfuncionario también fue ministro del Interior, ministro de Vivienda y durante varios años presidente del partido Cambio Radical.
Vargas Lleras fue nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo, abogado de la Universidad del Rosario y empezó su vida política a los 18 años como concejal del municipio de Bojacá, en Cundinamarca. También coordinador de la campaña presidencial de Luis Carlos Galán Sarmiento y a los 32 años de edad llegó al Senado de la República, donde estuvo 16 años ocupando su curul como senador.
El exvicepresidente sobrevivió a una tentado con un libro bomba en diciembre del año 2002 y tres años después se salvó de un ataque con carrobomba en el norte de Bogotá cuando salía de una entrevista.
#ATENCIÓN | Murió Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de la República, a los 64 años de edad.— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 9, 2026
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