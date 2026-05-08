En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE
HANTAVIRUS
MATEO PÉREZ
SHAKIRA
JURADOS DE VOTACION
GIRO DE ITALIA, EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Murió Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de la República, a los 64 años de edad
Lo último

Murió Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de la República, a los 64 años de edad

El exvicepresidente, quien lideró por varios años el partido Cambio Radical, había presentado graves problemas de salud.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 8 de may, 2026
Comparta en:
Muere Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de la República, a los 64 años de edad
Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de la República -
Colprensa

Este viernes, 8 de mayo de 2026, se confirmó la muerte del exvicepresidente de la República Germán Vargas Lleras, a los 64 años de edad. El exfuncionario también fue ministro del Interior, ministro de Vivienda y durante varios años presidente del partido Cambio Radical.

Vargas Lleras fue nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo, abogado de la Universidad del Rosario y empezó su vida política a los 18 años como concejal del municipio de Bojacá, en Cundinamarca. También coordinador de la campaña presidencial de Luis Carlos Galán Sarmiento y a los 32 años de edad llegó al Senado de la República, donde estuvo 16 años ocupando su curul como senador.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El exvicepresidente sobrevivió a una tentado con un libro bomba en diciembre del año 2002 y tres años después se salvó de un ataque con carrobomba en el norte de Bogotá cuando salía de una entrevista.

Últimas Noticias

  1. José Manuel Restrepo, fórmula de Abelardo de la Espriella: de esto trata el plan "Colombia Milagro"
    José Manuel Restrepo, fórmula de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de la República.
    Colprensa
    Elecciones Colombia

    José Manuel Restrepo, fórmula de Abelardo de la Espriella: de esto trata el plan "Colombia Milagro"

  2. Thumbnail
    Elecciones Colombia

    Edna Bonilla, fórmula de Sergio Fajardo: apuesta por reformas sociales y defensa de la Constitución

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Germán Vargas Lleras

Publicidad

Publicidad

Publicidad