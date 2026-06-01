"No hemos encontrado irregularidades": Iván Cepeda sobre preconteo de votos tras elecciones

El candidato Iván Cepeda habló nuevamente a sus electores después del preconteo de las elecciones presidenciales del 31 de mayo. El aspirante del Pacto Histórico dijo que "hasta que no se proceda un escrutinio que se hace por parte de las comisiones" no se pronunciará frente a los resultados, y añadió que su equipo hasta el momento no ha encontrado "evidencia de irregularidades protuberantes".

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Cepeda resaltó que en estas votaciones lograron "doblar el resultado obtenido en la elección del 8 de marzo", y que el resultado fue "mejor al que se obtuvo en la primera vuelta de la elección del 2022", cuando el ahora presidente Gustavo Petro obtuvo alrededor de 8'527.000 votos. "No es un resultado que se pueda subestimar, minimizar o sencillamente banalizar. El Pacto Histórico, la alianza por la vida, representa hoy una parte muy importante del país, y exigimos respeto para nuestra fuerza política", añadió.

Sobre las cifras obtenidas del preconteo, dijo: "Nuestro dispositivo de control de resultados, de observación y verificación, ha estado trabajando intensamente. Hemos procedido a hacer las verificaciones necesarias, y hasta ahora, en esto soy una persona seria y transparente, no hemos encontrado evidencias sobre hechos que sean de una dimensión o de una profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades".



También se refirió al eventual debate que tendría con Abelardo de la Espriella, con quien se disputará la segunda vuelta. "Vamos a la confrontación política de segunda vuelta. Nunca hemos negado la posibilidad de debatir. Lo único que hemos planteado es que debe haber reglas claras para el debate. Un candidato que amenaza a otros candidatos de hacerle daño físico y destriparlo, pues hay que ponerle reglar".



Cabe resaltar que Cepeda, desde horas de la mañana de este lunes 1 de junio, llamó al debate a De la Espriella, y dijo que "las condiciones para efectuarlo serán acordadas por las personas que he designado para ese fin". Horas después, el candidato del movimiento Defensores de la Patria le respondió: "Que Colombia se entere de la diferencia entre el bien que busco y el mal".

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