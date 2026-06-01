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OEA reconoció el trabajo de las autoridades electorales en primera vuelta presidencial

El organismo destacó la jornada pacífica en Colombia y felicitó a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 1 de jun, 2026
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OEA reconoció el trabajo de las autoridades electorales en primera vuelta presidencial
OEA

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, dijo que reconocía la labor de las autoridades electorales y de la fuerza pública durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, en las que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda fueron los elegidos para ir a segunda vuelta. (Lea también: El cruce de declaraciones entre De la Espriella y Cepeda por debate antes de segunda vuelta)

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Observadores internacionales de la Misión Electoral de dicho organismo estuvieron presentes durante el cierre de las mesas de votación e inicio del preconteo de votos en 26 departamentos del país y en Bogotá.

“Felicito a las dos fórmulas que avanzan a la segunda vuelta”

Albert Ramdin reconoció “a la ciudadanía colombiana por su participación cívica en la jornada electoral”, así como “el trabajo de las autoridades electorales y las fuerzas de seguridad por su labor, reflejado en una jornada pacífica y ordenada”.

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Además, felicitó “a las dos fórmulas que avanzan a la segunda vuelta, para la que la OEA volverá a estar presente “con una robusta Misión de Observación Electoral”.

El procurador general, Gregorio Eljach, también destacó la jornada electoral en primera vuelta, asegurando que fue “libre, transparente, segura, oportuna y a conciencia. Al mundo entero le decimos que la democracia colombiana se ha fortalecido y vamos a respetar los resultados que arrojaron las urnas”.

“Agradezco a la Contraloría General de la República y al contralor, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al registrador, y a los servidores de todo nivel del Ministerio Público por su infinita contribución a la paz electoral que nos ha permitido obtener este triunfo democrático”, añadió.

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“Mi gratitud también a la Iglesia Católica, a los empresarios, a los gremios, a los personeros, a los medios de comunicación y a muchos otros estamentos de la sociedad que nos apoyaron en esta cruzada por la defensa de nuestras instituciones. Derrotamos por segunda vez este año el fantasma del fraude electoral. Derrotamos la abstención en las legislativas y en esta primera vuelta presidencial. No hubo un solo acto de violencia que pudiera poner en riesgo extremo el proceso electoral”, finalizó. (Lea también: "No hemos encontrado irregularidades": Iván Cepeda sobre preconteo de votos tras elecciones)

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