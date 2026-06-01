Así les fue a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en cada departamento: ¿en dónde ganó cada uno?

Ya son el 100 % de las mesas informadas tras las elecciones presidenciales de primera vuelta en Colombia y la Registraduría Nacional del Estado Civil dio a conocer que Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella será quienes se enfrenten en la segunda vuelta, la cual será el próximo 21 de junio de 2026.



¿Cómo quedaron las votaciones en primera vuelta?

En los resultados de estas votaciones, la mayor cantidad de votos se concentró en dos candidaturas principales. En primer lugar, la fórmula encabezada por Abelardo de la Espriella obtuvo 10.361.499 votos, equivalentes al 43,74 % del total. En segundo lugar, la candidatura de Iván Cepeda Castro alcanzó 9.688.361 votos, con un 40,90 %. Muy por detrás se ubicaron otras opciones como Paloma Valencia, con 1.639.685 votos (6,92 %), y Sergio Fajardo, con 1.009.073 votos (4,26 %).

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El resto de candidaturas presentó apoyos significativamente menores que no superaron el 1 % de los votos válidos: Claudia López sumó 225.517 votos (0,95 %), Santiago Botero obtuvo 206.140 (0,87 %) y Mauricio Lizcano alcanzó 53.839 (0,22 %). En los últimos lugares aparecieron opciones con cifras marginales, como Miguel Uribe Londoño con 28.657 (0,12 %), Sondra Macollins con 19.889 (0,08 %), y varias candidaturas que oscilaron entre el 0,05 % y el 0,02 %, incluyendo a Roy Barreras, Luis Gilberto Murillo (retirado), Carlos Caicedo (retirado) y Gustavo Matamoros.



¿Cómo quedó la votación en Bogotá?

En Bogotá, por ejemplo, el candidato Iván Cepeda obtuvo 1.706.249 votos, equivalentes al 41,67 %. En segundo lugar se ubicó Abelardo de la Espriella, con 1.543.517 votos (37,69 %). Más atrás quedaron Paloma Valencia Laserna, con 372.142 votos (9,08 %), y Sergio Fajardo Valderrama, con 258.410 votos (6,31 %).

El resto de aspirantes registró resultados considerablemente menores en la capital: Claudia López alcanzó 102.440 votos (2,50 %), seguida por Raúl Santiago Botero Jaramillo con 22.090 (0,53 %) y Óscar Mauricio Lizcano Arango con 6.449 (0,15 %). En los últimos lugares se ubicaron candidaturas con apoyos marginales, como Miguel Uribe Londoño con 4.007 votos (0,09 %), Sondra Macollins con 2.679 (0,06 %) y otros aspirantes que oscilaron entre el 0,06 % y el 0,02 %, entre ellos Luis Gilberto Murillo, Roy Barreras, Carlos Caicedo y Gustavo Matamoros.



Amazonas

En Amazonas, el candidato Iván Cepeda obtuvo el primer lugar con 13.954 votos, equivalentes al 55,31 %. En segundo lugar se ubicó Abelardo de la Espriella, con 7.887 votos (31,26 %), lo que mostró una ventaja amplia del primero sobre su principal competidor. Más atrás quedaron Paloma Valencia Laserna, con 1.596 votos (6,32 %), y Sergio Fajardo Valderrama, con 494 votos (1,95 %), reflejando una concentración aún más marcada del voto en las dos principales candidaturas.



El resto de aspirantes registró resultados considerablemente menores en el departamento: Raúl Santiago Botero Jaramillo alcanzó 341 votos (1,35 %), seguido por Claudia López con 218 (0,86 %) y Óscar Mauricio Lizcano Arango con 66 (0,26 %). En los últimos lugares se ubicaron candidaturas con apoyos marginales, como Miguel Uribe Londoño con 53 votos (0,21 %), Carlos Eduardo Caicedo con 38 (0,15 %) y Roy Barreras con 35 (0,13 %), además de otros aspirantes que oscilaron entre el 0,10 % y el 0,04 %, entre ellos Sondra Macollins, Luis Gilberto Murillo y Gustavo Matamoros.



Antioquia

En Antioquia, el candidato Abelardo de la Espriella obtuvo el primer lugar con 1.723.406 votos, equivalentes al 54,36 %. En segundo lugar se ubicó Iván Cepeda, con 805.652 votos (25,41 %), lo que evidenció una ventaja amplia del primero sobre su principal competidor. Más atrás quedaron Paloma Valencia Laserna, con 294.322 votos (9,28 %), y Sergio Fajardo Valderrama, con 225.072 votos (7,09 %), reflejando también una fuerte concentración del voto en las dos candidaturas más votadas.



El resto de aspirantes registró resultados considerablemente menores en el departamento: Raúl Santiago Botero Jaramillo alcanzó 30.271 votos (0,95 %), seguido por Claudia López con 13.482 (0,42 %) y Óscar Mauricio Lizcano Arango con 4.542 (0,14 %). En los últimos lugares se ubicaron candidaturas con apoyos marginales, como Miguel Uribe Londoño con 4.414 votos (0,13 %), Sondra Macollins con 2.783 (0,08 %) y Roy Barreras con 1.948 (0,06 %), además de otros aspirantes que oscilaron entre el 0,06 % y el 0,02 %, entre ellos Luis Gilberto Murillo, Carlos Eduardo Caicedo y Gustavo Matamoros.



Arauca

En Arauca, el candidato Abelardo de la Espriella obtuvo el primer lugar con 50.613 votos, equivalentes al 51,28 %. En segundo lugar se ubicó Iván Cepeda, con 34.097 votos (34,55 %), lo que mostró una ventaja amplia del primero sobre su principal competidor. Más atrás quedaron Paloma Valencia Laserna, con 5.889 votos (5,96 %), y Sergio Fajardo Valderrama, con 2.313 votos (2,34 %), reflejando una concentración marcada del voto en las dos candidaturas más votadas.

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El resto de aspirantes registró resultados considerablemente menores en el departamento: Raúl Santiago Botero Jaramillo alcanzó 1.890 votos (1,91 %), seguido por Claudia López con 466 (0,47 %) y Miguel Uribe Londoño con 238 (0,24 %). En los últimos lugares se ubicaron candidaturas con apoyos marginales, como Óscar Mauricio Lizcano Arango con 222 votos (0,22 %), Sondra Macollins con 116 (0,11 %) y Roy Barreras con 100 (0,10 %), además de otros aspirantes que oscilaron entre el 0,07 % y el 0,02 %, entre ellos Carlos Eduardo Caicedo, Luis Gilberto Murillo y Gustavo Matamoros.



Atlántico

En Atlántico, el candidato Iván Cepeda obtuvo el primer lugar con 549.193 votos, equivalentes al 52,12 %. En segundo lugar se ubicó Abelardo de la Espriella, con 432.784 votos (41,07 %), lo que mostró una contienda relativamente cercana entre ambos. Más atrás quedaron Sergio Fajardo Valderrama, con 27.808 votos (2,63 %), y Paloma Valencia Laserna, con 20.940 votos (1,98 %), reflejando una concentración muy marcada del voto en las dos principales candidaturas.

El resto de aspirantes registró resultados considerablemente menores en el departamento: Raúl Santiago Botero Jaramillo alcanzó 3.296 votos (0,31 %), seguido por Claudia López con 2.684 (0,25 %) y Óscar Mauricio Lizcano Arango con 2.064 (0,19 %). En los últimos lugares se ubicaron candidaturas con apoyos marginales, como Carlos Eduardo Caicedo con 625 votos (0,05 %), Miguel Uribe Londoño con 606 (0,05 %) y Sondra Macollins con 508 (0,04 %), además de otros aspirantes que oscilaron entre el 0,02 % y el 0,04 %, entre ellos Luis Gilberto Murillo, Roy Barreras y Gustavo Matamoros.



Bolívar

En Bolívar, el candidato Iván Cepeda obtuvo el primer lugar con 443.226 votos, equivalentes al 54,00 %. En segundo lugar se ubicó Abelardo de la Espriella, con 312.574 votos (38,08 %), lo que mostró una ventaja clara del primero sobre su principal competidor. Más atrás quedaron Paloma Valencia Laserna, con 23.822 votos (2,90 %), y Sergio Fajardo Valderrama, con 15.690 votos (1,91 %), reflejando una alta concentración del voto en las dos principales candidaturas.

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El resto de aspirantes registró resultados considerablemente menores en el departamento: Raúl Santiago Botero Jaramillo alcanzó 4.167 votos (0,50 %), seguido por Óscar Mauricio Lizcano Arango con 2.631 (0,32 %) y Claudia López con 2.343 (0,28 %). En los últimos lugares se ubicaron candidaturas con apoyos marginales, como Miguel Uribe Londoño con 912 votos (0,11 %), Sondra Macollins con 569 (0,06 %) y Carlos Eduardo Caicedo con 532 (0,06 %), además de otros aspirantes que oscilaron entre el 0,05 % y el 0,02 %, entre ellos Roy Barreras, Luis Gilberto Murillo y Gustavo Matamoros.



Boyacá

En Boyacá, el candidato Abelardo de la Espriella obtuvo el primer lugar con 337.768 votos, equivalentes al 50,47 %. En segundo lugar se ubicó Iván Cepeda, con 216.425 votos (32,34 %), lo que evidenció una ventaja amplia del primero sobre su principal competidor. Más atrás quedaron Paloma Valencia Laserna, con 57.602 votos (8,60 %), y Sergio Fajardo Valderrama, con 28.853 votos (4,31 %), reflejando una concentración importante del voto en las dos candidaturas más votadas.

El resto de aspirantes registró resultados considerablemente menores en el departamento: Claudia López alcanzó 8.175 votos (1,22 %), seguida por Raúl Santiago Botero Jaramillo con 6.083 (0,90 %) y Óscar Mauricio Lizcano Arango con 1.161 (0,17 %). En los últimos lugares se ubicaron candidaturas con apoyos marginales, como Miguel Uribe Londoño con 937 votos (0,14 %), Sondra Macollins con 670 (0,10 %) y Roy Barreras con 436 (0,06 %), además de otros aspirantes que oscilaron entre el 0,05 % y el 0,02 %, entre ellos Luis Gilberto Murillo, Carlos Eduardo Caicedo y Gustavo Matamoros.



Caldas

En Caldas, el candidato Abelardo de la Espriella obtuvo el primer lugar con 218.852 votos, equivalentes al 44,54 %. En segundo lugar se ubicó Iván Cepeda, con 146.202 votos (29,76 %), lo que evidenció una ventaja clara del primero sobre su principal competidor. Más atrás quedaron Paloma Valencia Laserna, con 61.889 votos (12,59 %), y Sergio Fajardo Valderrama, con 26.703 votos (5,43 %), reflejando una concentración importante del voto en las principales candidaturas.

El resto de aspirantes registró resultados considerablemente menores en el departamento: Óscar Mauricio Lizcano Arango alcanzó 13.812 votos (2,81 %), seguido por Raúl Santiago Botero Jaramillo con 6.093 (1,24 %) y Claudia López con 4.908 (0,99 %). En los últimos lugares se ubicaron candidaturas con apoyos marginales, como Miguel Uribe Londoño con 1.098 votos (0,22 %), Sondra Macollins con 611 (0,12 %) y Roy Barreras con 468 (0,09 %), además de otros aspirantes que oscilaron entre el 0,07 % y el 0,02 %, entre ellos Luis Gilberto Murillo, Carlos Eduardo Caicedo y Gustavo Matamoros.



Caquetá

En Caquetá, el candidato Abelardo de la Espriella obtuvo el primer lugar con 81.783 votos, equivalentes al 47,74 %. En segundo lugar se ubicó Iván Cepeda, con 66.468 votos (38,80 %), lo que mostró una ventaja clara del primero sobre su principal competidor. Más atrás quedaron Paloma Valencia Laserna, con 8.226 votos (4,80 %), y Sergio Fajardo Valderrama, con 4.048 votos (2,36 %), reflejando una concentración significativa del voto en las candidaturas más votadas.

El resto de aspirantes registró resultados considerablemente menores en el departamento: Raúl Santiago Botero Jaramillo alcanzó 3.346 votos (1,95 %), seguido por Claudia López con 879 (0,51 %) y Óscar Mauricio Lizcano Arango con 440 (0,25 %). En los últimos lugares se ubicaron candidaturas con apoyos marginales, como Miguel Uribe Londoño con 375 votos (0,21 %), Sondra Macollins con 252 (0,14 %) y Roy Barreras con 182 (0,10 %), además de otros aspirantes que oscilaron entre el 0,08 % y el 0,04 %, entre ellos Carlos Eduardo Caicedo, Luis Gilberto Murillo y Gustavo Matamoros.



Casanare

En Casanare, el candidato Abelardo de la Espriella obtuvo el primer lugar con 134.114 votos, equivalentes al 61,25 %. En segundo lugar se ubicó Iván Cepeda, con 54.202 votos (24,75 %), lo que evidenció una ventaja amplia del primero sobre su principal competidor. Más atrás quedaron Paloma Valencia Laserna, con 14.702 votos (6,71 %), y Sergio Fajardo Valderrama, con 6.028 votos (2,75 %), reflejando una fuerte concentración del voto en las dos candidaturas más votadas.

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El resto de aspirantes registró resultados considerablemente menores en el departamento: Raúl Santiago Botero Jaramillo alcanzó 3.642 votos (1,66 %), seguido por Claudia López con 1.076 (0,49 %) y Óscar Mauricio Lizcano Arango con 333 (0,15 %). En los últimos lugares se ubicaron candidaturas con apoyos marginales, como Miguel Uribe Londoño con 288 votos (0,13 %), Sondra Macollins con 205 (0,09 %) y Roy Barreras con 196 (0,08 %), además de otros aspirantes que oscilaron entre el 0,04 % y el 0,03 %, entre ellos Luis Gilberto Murillo, Carlos Eduardo Caicedo y Gustavo Matamoros.



Cauca

En Cauca, el candidato Iván Cepeda obtuvo el primer lugar con 462.794 votos, equivalentes al 68,33 %.. En segundo lugar se ubicó Abelardo de la Espriella, con 131.175 votos (19,37 %), lo que evidenció una diferencia considerable entre ambos. Más atrás quedaron Paloma Valencia Laserna, con 40.343 votos (5,95 %), y Sergio Fajardo Valderrama, con 12.037 votos (1,77 %), reflejando una fuerte concentración del voto en la candidatura ganadora.

El resto de aspirantes registró resultados considerablemente menores en el departamento: Raúl Santiago Botero Jaramillo alcanzó 5.177 votos (0,76 %), seguido por Claudia López con 3.988 (0,58 %) y Óscar Mauricio Lizcano Arango con 1.256 (0,18 %). En los últimos lugares se ubicaron candidaturas con apoyos marginales, como Miguel Uribe Londoño con 1.220 votos (0,18 %), Sondra Macollins con 822 (0,12 %) y Roy Barreras con 741 (0,10 %), además de otros aspirantes que oscilaron entre el 0,08 % y el 0,03 %, entre ellos Luis Gilberto Murillo, Carlos Eduardo Caicedo y Gustavo Matamoros.



Cesar

En Cesar, el candidato Iván Cepeda obtuvo el primer lugar con 224.457 votos, equivalentes al 46,48 %. En segundo lugar se ubicó Abelardo de la Espriella, con 223.840 votos (46,35 %), lo que mostró una contienda extremadamente reñida entre ambos, con una diferencia mínima. Más atrás quedaron Paloma Valencia Laserna, con 11.898 votos (2,46 %), y Sergio Fajardo Valderrama, con 8.174 votos (1,69 %), reflejando una fuerte concentración del voto en las dos principales candidaturas.

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El resto de aspirantes registró resultados considerablemente menores en el departamento: Raúl Santiago Botero Jaramillo alcanzó 4.033 votos (0,83 %), seguido por Claudia López con 1.132 (0,23 %) y Óscar Mauricio Lizcano Arango con 908 (0,18 %). En los últimos lugares se ubicaron candidaturas con apoyos marginales, como Miguel Uribe Londoño con 370 votos (0,07 %), Carlos Eduardo Caicedo con 319 (0,06 %) y Sondra Macollins con 241 (0,04 %), además de otros aspirantes que oscilaron entre el 0,03 % y el 0,01 %, entre ellos Roy Barreras, Luis Gilberto Murillo y Gustavo Matamoros.



Chocó

En Chocó, el candidato Iván Cepeda obtuvo el primer lugar con 109.148 votos, equivalentes al 75,67 %. En segundo lugar se ubicó Abelardo de la Espriella, con 22.782 votos (15,79 %), lo que mostró una diferencia muy marcada entre ambos. Más atrás quedaron Paloma Valencia Laserna, con 5.640 votos (3,91 %), y Sergio Fajardo Valderrama, con 1.203 votos (0,83 %), reflejando una concentración aún más marcada del voto en la candidatura ganadora.

El resto de aspirantes registró resultados considerablemente menores en el departamento: Raúl Santiago Botero Jaramillo alcanzó 983 votos (0,68 %), seguido por Claudia López con 612 (0,42 %) y Óscar Mauricio Lizcano Arango con 343 (0,23 %). En los últimos lugares se ubicaron candidaturas con apoyos marginales, como Miguel Uribe Londoño con 331 votos (0,22 %), Luis Gilberto Murillo con 268 (0,18 %) y Sondra Macollins con 238 (0,16 %), además de otros aspirantes que oscilaron entre el 0,14 % y el 0,07 %, entre ellos Roy Barreras, Gustavo Matamoros y Carlos Eduardo Caicedo.



Córdoba

En Córdoba, el candidato Iván Cepeda obtuvo el primer lugar con 391.880 votos, equivalentes al 55,55 %. En segundo lugar se ubicó Abelardo de la Espriella, con 268.604 votos (38,07 %), lo que mostró una ventaja clara del primero sobre su principal competidor. Más atrás quedaron Paloma Valencia Laserna, con 19.401 votos (2,75 %), y Sergio Fajardo Valderrama, con 8.325 votos (1,18 %), reflejando una concentración marcada del voto en las dos principales candidaturas.

El resto de aspirantes registró resultados considerablemente menores en el departamento: Raúl Santiago Botero Jaramillo alcanzó 2.925 votos (0,41 %), seguido por Claudia López con 1.596 (0,22 %) y Óscar Mauricio Lizcano Arango con 1.206 (0,17 %). En los últimos lugares se ubicaron candidaturas con apoyos marginales, como Miguel Uribe Londoño con 527 votos (0,07 %), Sondra Macollins con 463 (0,06 %) y Roy Barreras con 333 (0,04 %), además de otros aspirantes que oscilaron entre el 0,03 % y el 0,01 %, entre ellos Carlos Eduardo Caicedo, Luis Gilberto Murillo y Gustavo Matamoros.



Cundinamarca

En Cundinamarca, el candidato Abelardo de la Espriella obtuvo el primer lugar con 724.083 votos, equivalentes al 45,22 %. En segundo lugar se ubicó Iván Cepeda, con 600.032 votos (37,47 %), lo que evidenció una diferencia clara entre ambos. Más atrás quedaron Paloma Valencia Laserna, con 123.140 votos (7,69 %), y Sergio Fajardo Valderrama, con 71.750 votos (4,48 %), reflejando una importante concentración del voto en las cuatro principales candidaturas.

El resto de aspirantes registró resultados considerablemente menores en el departamento: Claudia López alcanzó 26.925 votos (1,68 %), seguida por Raúl Santiago Botero Jaramillo con 15.499 (0,96 %) y Óscar Mauricio Lizcano Arango con 2.950 (0,18 %). En los últimos lugares se ubicaron candidaturas con apoyos marginales, como Miguel Uribe Londoño con 2.392 votos (0,14 %), Sondra Macollins con 1.439 (0,08 %) y Luis Gilberto Murillo con 969 (0,06 %), además de otros aspirantes que oscilaron entre el 0,05 % y el 0,02 %, entre ellos Roy Barreras, Carlos Eduardo Caicedo y Gustavo Matamoros.



Guainía

En Guainía, el candidato Iván Cepeda obtuvo el primer lugar con 6.778 votos, equivalentes al 56,44 %. En segundo lugar se ubicó Abelardo de la Espriella, con 3.722 votos (30,99 %), lo que mostró una ventaja amplia del primero sobre su principal competidor. Más atrás quedaron Paloma Valencia Laserna, con 688 votos (5,72 %), y Sergio Fajardo Valderrama, con 188 votos (1,56 %), reflejando una concentración marcada del voto en las dos principales candidaturas.

El resto de aspirantes registró resultados considerablemente menores en el departamento: Raúl Santiago Botero Jaramillo alcanzó 134 votos (1,11 %), seguido por Claudia López con 112 (0,93 %) y Miguel Uribe Londoño con 44 (0,36 %). En los últimos lugares se ubicaron candidaturas con apoyos marginales, como Óscar Mauricio Lizcano Arango con 31 votos (0,25 %), Sondra Macollins con 21 (0,17 %) y Luis Gilberto Murillo con 16 (0,13 %), además de otros aspirantes que oscilaron entre el 0,11 % y el 0,03 %, entre ellos Carlos Eduardo Caicedo, Roy Barreras y Gustavo Matamoros.



Guaviare

En Guaviare, el candidato Abelardo de la Espriella obtuvo el primer lugar con 16.060 votos, equivalentes al 47,13 %. En segundo lugar se ubicó Iván Cepeda, con 12.677 votos (37,20 %), lo que mostró una ventaja clara del primero sobre su principal competidor. Más atrás quedaron Paloma Valencia Laserna, con 2.016 votos (5,91 %), y Sergio Fajardo Valderrama, con 835 votos (2,45 %), reflejando una concentración marcada del voto en las dos principales candidaturas.

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El resto de aspirantes registró resultados considerablemente menores en el departamento: Raúl Santiago Botero Jaramillo alcanzó 754 votos (2,21 %), seguido por Claudia López con 298 (0,87 %) y Óscar Mauricio Lizcano Arango con 90 (0,26 %). En los últimos lugares se ubicaron candidaturas con apoyos marginales, como Miguel Uribe Londoño con 76 votos (0,22 %), Sondra Macollins con 45 (0,13 %) y Luis Gilberto Murillo con 41 (0,12 %), además de otros aspirantes que oscilaron entre el 0,09 % y el 0,04 %, entre ellos Roy Barreras, Gustavo Matamoros y Carlos Eduardo Caicedo.



Huila

En Huila, el candidato Abelardo de la Espriella obtuvo el primer lugar con 297.613 votos, equivalentes al 54,24 %. En segundo lugar se ubicó Iván Cepeda, con 176.721 votos (32,20 %), lo que evidenció una ventaja clara del primero sobre su principal competidor. Más atrás quedaron Paloma Valencia Laserna, con 35.802 votos (6,52 %), y Sergio Fajardo Valderrama, con 14.601 votos (2,66 %), reflejando una concentración importante del voto en las principales candidaturas.

El resto de aspirantes registró resultados considerablemente menores en el departamento: Raúl Santiago Botero Jaramillo alcanzó 6.779 votos (1,23 %), seguido por Claudia López con 3.357 (0,61 %) y Óscar Mauricio Lizcano Arango con 1.158 (0,21 %). En los últimos lugares se ubicaron candidaturas con apoyos marginales, como Miguel Uribe Londoño con 837 votos (0,15 %), Sondra Macollins con 636 (0,11 %) y Roy Barreras con 460 (0,08 %), además de otros aspirantes que oscilaron entre el 0,05 % y el 0,02 %, entre ellos Luis Gilberto Murillo, Carlos Eduardo Caicedo y Gustavo Matamoros.



La Guajira

En La Guajira, el candidato Iván Cepeda obtuvo el primer lugar con 140.544 votos, equivalentes al 55,29 %. En segundo lugar se ubicó Abelardo de la Espriella, con 96.625 votos (38,01 %), lo que mostró una ventaja clara del primero sobre su principal competidor. Más atrás quedaron Paloma Valencia Laserna, con 6.212 votos (2,44 %), y Sergio Fajardo Valderrama, con 2.946 votos (1,15 %), reflejando una concentración marcada del voto en las dos principales candidaturas.

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El resto de aspirantes registró resultados considerablemente menores en el departamento: Raúl Santiago Botero Jaramillo alcanzó 1.547 votos (0,60 %), seguido por Claudia López con 674 (0,26 %) y Óscar Mauricio Lizcano Arango con 661 (0,26 %). En los últimos lugares se ubicaron candidaturas con apoyos marginales, como Miguel Uribe Londoño con 300 votos (0,11 %), Sondra Macollins con 228 (0,08 %) y Carlos Eduardo Caicedo con 223 (0,08 %), además de otros aspirantes que oscilaron entre el 0,07 % y el 0,04 %, entre ellos Roy Barreras, Luis Gilberto Murillo y Gustavo Matamoros.



Magdalena

En Magdalena, el candidato Iván Cepeda obtuvo el primer lugar con 263.014 votos, equivalentes al 52,26 %. En segundo lugar se ubicó Abelardo de la Espriella, con 197.533 votos (39,25 %). Más atrás quedaron Paloma Valencia Laserna, con 18.398 votos (3,65 %), y Sergio Fajardo Valderrama, con 7.934 votos (1,57 %), reflejando una concentración marcada del voto en las dos principales candidaturas.

El resto de aspirantes registró resultados considerablemente menores en el departamento: Raúl Santiago Botero Jaramillo alcanzó 2.679 votos (0,53 %), seguido por Carlos Eduardo Caicedo con 2.510 (0,49 %) y Claudia López con 1.229 (0,24 %). En los últimos lugares se ubicaron candidaturas con apoyos marginales, como Óscar Mauricio Lizcano Arango con 917 votos (0,18 %), Sondra Macollins con 428 (0,08 %) y Paloma Valencia Laserna (otras listas menores en el gráfico) con 420 (0,08 %), además de otros aspirantes que oscilaron entre el 0,04 % y el 0,02 %, entre ellos Roy Barreras, Luis Gilberto Murillo y Gustavo Matamoros.



Meta

En Meta, el candidato Abelardo de la Espriella obtuvo el primer lugar con 280.090 votos, equivalentes al 52,15 %. En segundo lugar se ubicó Iván Cepeda, con 174.242 votos (32,44 %), lo que mostró una ventaja clara del primero sobre su principal competidor. Más atrás quedaron Paloma Valencia Laserna, con 36.706 votos (6,83 %), y Sergio Fajardo Valderrama, con 17.768 votos (3,30 %), reflejando una concentración marcada del voto en las principales candidaturas.

El resto de aspirantes registró resultados considerablemente menores en el departamento: Raúl Santiago Botero Jaramillo alcanzó 12.364 votos (2,30 %), seguido por Claudia López con 3.236 (0,60 %) y Óscar Mauricio Lizcano Arango con 841 (0,15 %). En los últimos lugares se ubicaron candidaturas con apoyos marginales, como Miguel Uribe Londoño con 661 votos (0,12 %), Sondra Macollins con 484 (0,09 %) y Luis Gilberto Murillo con 356 (0,06 %), además de otros aspirantes que oscilaron entre el 0,05 % y el 0,02 %, entre ellos Roy Barreras, Carlos Eduardo Caicedo y Gustavo Matamoros.



Nariño

En Nariño, el candidato Iván Cepeda obtuvo el primer lugar con 472.845 votos, equivalentes al 68,54 %. En segundo lugar se ubicó Abelardo de la Espriella, con 148.120 votos (21,47 %), lo que mostró una diferencia muy marcada entre ambos. Más atrás quedaron Paloma Valencia Laserna, con 31.353 votos (4,54 %), y Sergio Fajardo Valderrama, con 13.039 votos (1,89 %), reflejando una concentración aún más marcada del voto en la candidatura ganadora.

El resto de aspirantes registró resultados considerablemente menores en el departamento: Claudia López alcanzó 3.918 votos (0,56 %), seguida por Raúl Santiago Botero Jaramillo con 3.526 (0,51 %) y Óscar Mauricio Lizcano Arango con 1.403 (0,20 %). En los últimos lugares se ubicaron candidaturas con apoyos marginales, como Miguel Uribe Londoño con 863 votos (0,12 %), Sondra Macollins con 626 (0,09 %) y Roy Barreras con 375 (0,05 %), además de otros aspirantes que oscilaron entre el 0,04 % y el 0,03 %, entre ellos Luis Gilberto Murillo, Carlos Eduardo Caicedo y Gustavo Matamoros.



Norte de Santander

En Norte de Santander, el candidato Abelardo de la Espriella obtuvo el primer lugar con 519.161 votos, equivalentes al 70,61 %. En segundo lugar se ubicó Iván Cepeda, con 128.091 votos (17,42 %), lo que evidenció una diferencia muy marcada entre ambos. Más atrás quedaron Paloma Valencia Laserna, con 33.319 votos (4,53 %), y Sergio Fajardo Valderrama, con 28.757 votos (3,91 %), reflejando una fuerte concentración del voto en la candidatura ganadora.

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El resto de aspirantes registró resultados considerablemente menores en el departamento: Raúl Santiago Botero Jaramillo alcanzó 11.417 votos (1,55 %), seguido por Claudia López con 2.398 (0,32 %) y Óscar Mauricio Lizcano Arango con 953 (0,12 %). En los últimos lugares se ubicaron candidaturas con apoyos marginales, como Miguel Uribe Londoño con 758 votos (0,10 %), Sondra Macollins con 520 (0,07 %) y Roy Barreras con 401 (0,05 %), además de otros aspirantes que oscilaron entre el 0,04 % y el 0,01 %, entre ellos Carlos Eduardo Caicedo, Luis Gilberto Murillo y Gustavo Matamoros.



Putumayo

En Putumayo, el candidato Iván Cepeda obtuvo el primer lugar con 94.416 votos, equivalentes al 71,36 %. En segundo lugar se ubicó Abelardo de la Espriella, con 25.087 votos (18,96 %), lo que evidenció una diferencia muy marcada entre ambos. Más atrás quedaron Paloma Valencia Laserna, con 4.414 votos (3,33 %), y Sergio Fajardo Valderrama, con 2.131 votos (1,61 %), reflejando una fuerte concentración del voto en la candidatura ganadora.

El resto de aspirantes registró resultados considerablemente menores en el departamento: Raúl Santiago Botero Jaramillo alcanzó 1.697 votos (1,28 %), seguido por Claudia López con 582 (0,43 %) y Sondra Macollins con 386 (0,29 %). En los últimos lugares se ubicaron candidaturas con apoyos marginales, como Óscar Mauricio Lizcano Arango con 222 votos (0,16 %), Miguel Uribe Londoño con 170 (0,12 %) y Roy Barreras con 86 (0,06 %), además de otros aspirantes que oscilaron entre el 0,05 % y el 0,03 %, entre ellos Luis Gilberto Murillo, Carlos Eduardo Caicedo y Gustavo Matamoros.



Quindío

En Quindío, el candidato Abelardo de la Espriella obtuvo el primer lugar con 142.586 votos, equivalentes al 48,57 %. En segundo lugar se ubicó Iván Cepeda, con 94.337 votos (32,13 %), lo que mostró una diferencia clara entre ambos. Más atrás quedaron Paloma Valencia Laserna, con 27.539 votos (9,38 %), y Sergio Fajardo Valderrama, con 15.663 votos (5,33 %), reflejando una concentración importante del voto en las principales candidaturas.

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El resto de aspirantes registró resultados considerablemente menores en el departamento: Raúl Santiago Botero Jaramillo alcanzó 3.642 votos (1,24 %), seguido por Claudia López con 2.369 (0,80 %) y Óscar Mauricio Lizcano Arango con 535 (0,18 %). En los últimos lugares se ubicaron candidaturas con apoyos marginales, como Miguel Uribe Londoño con 440 votos (0,14 %), Sondra Macollins con 261 (0,08 %) y Roy Barreras con 219 (0,07 %), además de otros aspirantes que oscilaron entre el 0,06 % y el 0,02 %, entre ellos Luis Gilberto Murillo, Carlos Eduardo Caicedo y Gustavo Matamoros.



Risaralda

En Risaralda, el candidato Abelardo de la Espriella obtuvo el primer lugar con 226.277 votos, equivalentes al 44,72 %. En segundo lugar se ubicó Iván Cepeda, con 182.268 votos (36,02 %), lo que mostró una contienda relativamente cerrada entre ambos. Más atrás quedaron Paloma Valencia Laserna, con 44.561 votos (8,80 %), y Sergio Fajardo Valderrama, con 26.474 votos (5,23 %), reflejando una concentración importante del voto en las principales candidaturas.

El resto de aspirantes registró resultados considerablemente menores en el departamento: Raúl Santiago Botero Jaramillo alcanzó 6.944 votos (1,37 %), seguido por Claudia López con 5.041 (0,99 %) y Óscar Mauricio Lizcano Arango con 1.389 (0,27 %). En los últimos lugares se ubicaron candidaturas con apoyos marginales, como Miguel Uribe Londoño con 832 votos (0,16 %), Sondra Macollins con 540 (0,10 %) y Luis Gilberto Murillo con 405 (0,08 %), además de otros aspirantes que oscilaron entre el 0,07 % y el 0,02 %, entre ellos Roy Barreras, Carlos Eduardo Caicedo y Gustavo Matamoros.



San Andrés y Providencia

En San Andrés y Providencia, el candidato Iván Cepeda obtuvo el primer lugar con 7.936 votos, equivalentes al 44,08 %. En segundo lugar se ubicó Abelardo de la Espriella, con 7.793 votos (43,29 %), lo que mostró una contienda extremadamente reñida entre ambos, con una diferencia mínima. Más atrás quedaron Paloma Valencia Laserna, con 826 votos (4,58 %), y Sergio Fajardo Valderrama, con 535 votos (2,97 %), reflejando una concentración importante del voto en las dos principales candidaturas.

El resto de aspirantes registró resultados considerablemente menores en el departamento: Claudia López alcanzó 70 votos (0,38 %), seguida por Raúl Santiago Botero Jaramillo con 52 (0,28 %) y Óscar Mauricio Lizcano Arango con 31 (0,17 %). En los últimos lugares se ubicaron candidaturas con apoyos marginales, como Roy Barreras con 23 votos (0,12 %), Miguel Uribe Londoño con 22 (0,12 %) y Luis Gilberto Murillo con 18 (0,10 %), además de otros aspirantes que oscilaron entre el 0,06 % y el 0,01 %, entre ellos Sondra Macollins, Carlos Eduardo Caicedo y Gustavo Matamoros.



Santander

En Santander, el candidato Abelardo de la Espriella obtuvo el primer lugar con 684.563 votos, equivalentes al 57,09 %. En segundo lugar se ubicó Iván Cepeda, con 343.998 votos (28,68 %), lo que evidenció una ventaja clara del primero sobre su principal competidor. Más atrás quedaron Paloma Valencia Laserna, con 76.706 votos (6,39 %), y Sergio Fajardo Valderrama, con 47.252 votos (3,94 %), reflejando una concentración importante del voto en las principales candidaturas.

El resto de aspirantes registró resultados considerablemente menores en el departamento: Raúl Santiago Botero Jaramillo alcanzó 16.760 votos (1,39 %), seguido por Claudia López con 6.462 (0,53 %) y Óscar Mauricio Lizcano Arango con 1.510 (0,12 %). En los últimos lugares se ubicaron candidaturas con apoyos marginales, como Miguel Uribe Londoño con 1.305 votos (0,10 %), Sondra Macollins con 808 (0,06 %) y Luis Gilberto Murillo con 510 (0,04 %), además de otros aspirantes que oscilaron entre el 0,04 % y el 0,01 %, entre ellos Roy Barreras, Carlos Eduardo Caicedo y Gustavo Matamoros.



Sucre

En Sucre, el candidato Iván Cepeda obtuvo el primer lugar con 226.644 votos, equivalentes al 56,59 %. En segundo lugar se ubicó Abelardo de la Espriella, con 145.696 votos (36,38 %), lo que mostró una ventaja clara del primero sobre su principal competidor. Más atrás quedaron Paloma Valencia Laserna, con 14.294 votos (3,56 %), y Sergio Fajardo Valderrama, con 4.355 votos (1,08 %), reflejando una concentración marcada del voto en las dos principales candidaturas.

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El resto de aspirantes registró resultados considerablemente menores en el departamento: Raúl Santiago Botero Jaramillo alcanzó 1.642 votos (0,41 %), seguido por Claudia López con 856 (0,21 %) y Óscar Mauricio Lizcano Arango con 569 (0,14 %). En los últimos lugares se ubicaron candidaturas con apoyos marginales, como Sondra Macollins con 388 votos (0,09 %), Miguel Uribe Londoño con 366 (0,09 %) y Roy Barreras con 261 (0,06 %), además de otros aspirantes que oscilaron entre el 0,03 % y el 0,01 %, entre ellos Carlos Eduardo Caicedo, Luis Gilberto Murillo y Gustavo Matamoros.



Tolima

En Tolima, el candidato Abelardo de la Espriella obtuvo el primer lugar con 315.181 votos, equivalentes al 46,88 %. En segundo lugar se ubicó Iván Cepeda, con 235.730 votos (35,06 %). Más atrás quedaron Paloma Valencia Laserna, con 70.911 votos (10,54 %), y Sergio Fajardo Valderrama, con 20.298 votos (3,01 %), reflejando una importante concentración del voto en las principales candidaturas.

El resto de aspirantes registró resultados considerablemente menores en el departamento: Raúl Santiago Botero Jaramillo alcanzó 8.269 votos (1,23 %), seguido por Claudia López con 4.880 (0,72 %) y Óscar Mauricio Lizcano Arango con 1.475 (0,21 %). En los últimos lugares se ubicaron candidaturas con apoyos marginales, como Miguel Uribe Londoño con 1.310 votos (0,19 %), Sondra Macollins con 760 (0,11 %) y Roy Barreras con 621 (0,09 %), además de otros aspirantes que oscilaron entre el 0,06 % y el 0,02 %, entre ellos Luis Gilberto Murillo, Carlos Eduardo Caicedo y Gustavo Matamoros.



Valle del Cauca

En Valle del Cauca, el candidato Iván Cepeda obtuvo el primer lugar con 1.119.914 votos, equivalentes al 53,17 %. En segundo lugar se ubicó Abelardo de la Espriella, con 710.909 votos (33,75 %), lo que mostró una ventaja clara del primero sobre su principal competidor. Más atrás quedaron Paloma Valencia Laserna, con 118.541 votos (5,62 %), y Sergio Fajardo Valderrama, con 77.283 votos (3,66 %), reflejando una concentración importante del voto en las principales candidaturas.

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El resto de aspirantes registró resultados considerablemente menores en el departamento: Raúl Santiago Botero Jaramillo alcanzó 15.406 votos (0,73 %), seguido por Claudia López con 12.664 (0,60 %) y Óscar Mauricio Lizcano Arango con 3.227 (0,15 %). En los últimos lugares se ubicaron candidaturas con apoyos marginales, como Miguel Uribe Londoño con 2.085 votos (0,09 %), Sondra Macollins con 1.734 (0,08 %) y Luis Gilberto Murillo con 1.560 (0,07 %), además de otros aspirantes que oscilaron entre el 0,07 % y el 0,02 %, entre ellos Roy Barreras, Carlos Eduardo Caicedo y Gustavo Matamoros.



Vaupés

En Vaupés, el candidato Iván Cepeda obtuvo el primer lugar con 6.932 votos, equivalentes al 75,52 %. En segundo lugar se ubicó Abelardo de la Espriella, con 1.379 votos (15,02 %), lo que evidenció una diferencia muy marcada entre ambos. Más atrás quedaron Paloma Valencia Laserna, con 344 votos (3,74 %), y Sergio Fajardo Valderrama, con 147 votos (1,60 %), reflejando una fuerte concentración del voto en la candidatura ganadora.

El resto de aspirantes registró resultados considerablemente menores en el departamento: Claudia López alcanzó 69 votos (0,75 %), seguida por Óscar Mauricio Lizcano Arango con 53 (0,57 %) y Raúl Santiago Botero Jaramillo con 52 (0,56 %). En los últimos lugares se ubicaron candidaturas con apoyos marginales, como Roy Barreras con 17 votos (0,18 %), Miguel Uribe Londoño con 16 (0,17 %) y Sondra Macollins con 12 (0,13 %), además de otros aspirantes que oscilaron entre el 0,08 % y el 0,03 %, entre ellos Gustavo Matamoros, Luis Gilberto Murillo y Carlos Eduardo Caicedo.



Vichada

Finalmente, en Vichada, el candidato Iván Cepeda obtuvo el primer lugar con 9.769 votos, equivalentes al 45,84 %. En segundo lugar se ubicó Abelardo de la Espriella, con 9.334 votos (43,80 %), lo que mostró una contienda sumamente reñida entre ambos, con una diferencia mínima. Más atrás quedaron Paloma Valencia Laserna, con 954 votos (4,47 %), y Raúl Santiago Botero Jaramillo, con 312 votos (1,46 %), reflejando una concentración importante del voto en las dos principales candidaturas.

El resto de aspirantes registró resultados considerablemente menores en el departamento: Sergio Fajardo Valderrama alcanzó 293 votos (1,37 %), seguido por Claudia López con 92 (0,43 %) y Óscar Mauricio Lizcano Arango con 70 (0,32 %). En los últimos lugares se ubicaron candidaturas con apoyos marginales, como Miguel Uribe Londoño con 35 votos (0,16 %), Roy Barreras con 35 (0,16 %) y Carlos Eduardo Caicedo con 29 (0,13 %), además de otros aspirantes que oscilaron entre el 0,11 % y el 0,02 %, entre ellos Sondra Macollins, Luis Gilberto Murillo y Gustavo Matamoros.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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