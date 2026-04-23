Presidente Petro dice que en marchas del 1 de mayo se recogerán firmas para convocar constituyente

El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, convocó a movilizaciones el próximo 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, para defender varias de las causas de su Gobierno, como las reformas a la salud y pensional. Además, aseguró que se recogerán las firmas "para entregar al Congreso el 20 de Julio convocando una Asamblea Nacional Constituyente".

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Según el mandatario, dicha Asamblea "no cambiará la Constitución de 1991, sino le agregará y aclarará los textos que han sido bloqueados por sectores que no quieren el Estado Social de Derecho en Colombia". Entre las medidas que mencionó, están la reforma a la justicia y a los servicios públicos. También, dijo que la Asamblea busca que la corrupción sea "el delito más castigado en Colombia, y se pague en las cárceles del país".



Además, indicó que la Asamblea garantizaría "el salario vital y móvil" y la "reducción de la jornada de trabajo de acuerdo al aumento de la productividad". El mandatario afirmó que las marchas también son en contra de la subida en las tasas de interés, y que la Constituyente reformaría "las instituciones económicas para garantizar la verdadera independencia del Banco de la República, que coordine la política anti inflacionaria en coherencia con el crecimiento económico y el empleo en el país".



El presidente Petro también mencionó la Asamblea Constituyente en el consejo de ministros del pasado martes: “Por eso yo pido a los que tienen el comité constituyente que exijan en la nueva constitución que (....) ustedes me den los datos para decir públicamente dónde se consigna para ayudar a financiar y los formatos para buscar firmas porque personalmente creo que debemos promover la constituyente, que no está prohibido por la ley ni la Constitución”.

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Esta idea ha sido mencionada en varias ocasiones por el Jefe de Estado. En diciembre del año pasado, indicó que “la constituyente no se hará en época electoral (...) Se discutirá entonces en el nuevo congreso cuando ya no hay elecciones, y de aprobarse allí y en la Corte Constitucional, pues está no se modificará en la reforma constitucional que se haga, tendrá fecha de elecciones de constituyentes en la fecha que diga la corte y no más de tres meses después. Es decir, ni la constituyente, ni su elección ni sus reuniones coinciden con las actuales elecciones".

LAURA VALENTINA MERCADO

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