De “irresponsables” tilda Carlos Carrillo declaraciones de Angie Rodríguez sobre Juliana Guerrero

Carlos Carrillo, director de la UNGRD, rechazó las declaraciones de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, asegurando que la funcionaria, “con su estrategia de victimizarse y decir que es un tema de género, y hablar de su hijo todo el tiempo y de decir que ella es una persona muy frágil y vulnerable, el fondo de esto es un ataque al presidente de la República”.

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“Es una persona desesperada, una persona que ha perdido el apoyo político que ha tenido al interior del Gobierno”, añadió en una entrevista que concedió a Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol. (Lea también: UNP responde a Angie Rodríguez por protección a Juliana Guerrero y dice que lo solicitó desde Dapre)



¿Tiene algún vínculo con Juliana Guerrero?

Angie Rodríguez le dijo al mismo medio que la joven “no tenía filtros”, refiriéndose a que podía moverse tranquila en el Palacio y que, incluso, “tuve un tiempo en que compartí con ella porque estaba en el Dapre, ella iba con mucha regularidad a la Casa de Nariño y dije ‘¿a qué horas estudia?’”.

Aseguró que sus problemas empezaron cuando decidió denunciar a Juliana Guerrero porque “no cumplía con el perfil para ser viceministra de Juventudes. Me parecía eso una falta de respeto con muchas personas que, como yo, de origen humilde y popular, se habían esforzado en estudiar, y con más limitaciones”.



“Ahí me gano una de las enemigas más feroces, que posteriormente se une presuntamente con el señor Carlos Carrillo y presuntamente con el señor Raúl Moreno, jefe de despacho presidencial”, sostuvo. (Lea también: Juliana Guerrero iba regularmente a la Casa de Nariño “y dije ‘a qué hora estudia’”: Angie Rodríguez)



Sobre esta denuncia, Carrillo dijo que no conoce a Juliana Guerrero y agregó que Angie Rodríguez “habla de que fue ella quien denunció los títulos falsos de Juliana Guerrero”.

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“Pues resulta que si usted como funcionario público sabe que alguien está cometiendo un delito, que en ese caso sería falsedad ideológica, pues usted tiene la obligación de ir a la Fiscalía, como hice yo la semana pasada, y denunciar. Y la doctora Angie Rodríguez no lo hizo. Entonces aquí es bastante extraño lo que cuenta”, cuestionó.

Lamentó lo que está pasando alrededor del caso de Juliana Guerrero porque, según él, “le hace daño al gobierno. Esto son cosas que están concatenadas”.

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Y recordó que Angie Rodríguez “tenía un superpoder que era el de subir y bajar las hojas de vida”, cuestionando nuevamente el caso de la joven investigada por la Fiscalía General de la Nación. Recalcó que era “inaceptable” la “presunta falsificación de un diploma”.

Por otro lado, criticó a la exdirectora del Dapre por lo que dijo sobre el presunto vínculo de Guerrero con un grupo ilegal: “Cuando la señora Rodríguez asegura que la otra señora, Juliana Guerrero, es parte de un grupo alzado en armas la está poniendo en un enorme peligro, porque si ella dice que esa persona dice que tiene cercanía con el grupo A la convierte en objetivo militar del grupo B. Las declaraciones de esta señora son profundamente irresponsables, más allá de que pueda o no pueda probar, lo determinará la justicia”. (Lea también: Angie Rodríguez asegura que Juliana Guerrero fue quien nombró a la nueva directora del Dapre)

Sobre la presunta usurpación de funciones denunciada por la funcionaria, Carrillo señala que ella “habla de cuando la echaron. Ella dice que el presidente no le había aceptado la renuncia. Ella se quedó toda la noche el día que finalmente la sacan, subiendo hojas de vida, de hecho, subió su propia hoja de vida para ser gerente del Fondo de Adaptación”.

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