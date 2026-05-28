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Noticias Caracol  / Gustavo Matamoros

Gustavo Matamoros

General retirado del Ejército Nacional. Candidato presidencial por el Partido Ecologista Colombiano para las elecciones de 2026.

Presidente Gustavo Petro
POLÍTICA

Invamer: Así va la aprobación del presidente Gustavo Petro en la recta final de su mandato

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.
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Invamer: ¿Cómo votarían los colombianos si hubiera segunda vuelta en las elecciones presidenciales?

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Encuesta Invamer: Iván Cepeda 44,6%; Abelardo De La Espriella 31,6%; Paloma Valencia 14,0%

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Encuesta Invamer Colombia Opina: así está la aprobación del presidente Gustavo Petro

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Claudia López y Sergio Fajardo
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Resultados de encuesta Invamer: Iván Cepeda 44,3%; De la Espriella 21,5%; Paloma Valencia 19,8%

Gustavo Matamoros, candidato presidencial.
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Las propuestas de Gustavo Matamoros en seguridad y su programa para “las cinco Colombias”

Tarjetón elecciones presidenciales 31 de mayo.
Elecciones Colombia

Así queda el tarjetón para las elecciones presidenciales del 31 de mayo

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