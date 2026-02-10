Precandidatos de Gran Consulta por Colombia respondieron cómo enfrentarían reclutamiento de menores

Este martes cuatro de los integrantes de la Gran Consulta por Colombia fueron convocados por Noticias Caracol para compartir sus propuestas y su visión de país, de cara a la jornada de votación del próximo 8 de marzo. Se trata de Vicky Dávila, David Luna, Aníbal Gaviria y Enrique Peñalosa, quienes hacen parte de la consulta que reúne a algunos de los precandidatos de la derecha colombiana y quienes respondieron qué harían para enfrentar el reclutamiento de menores de edad en las organizaciones criminales.

(Lea: Siga aquí el segundo debate de precandidatos de La Gran Consulta por Colombia en Noticias Caracol).

Esta es la segunda jornada de debates de la Gran Consulta por Colombia, pues el pasado lunes, en el mismo espacio, estuvieron Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo, quienes hablaron del salario mínimo, el empleo para los jóvenes, la relación con Estados Unidos y Venezuela, entre otros temas. En próximos días, Noticias Caracol también convocará a los integrantes de las otras consultas: Frente por la Vida, de precandidatos de izquierda; y Consulta de las Soluciones, del autodenominado centro.



Es importante recordar que próximo 8 de marzo, además de las consultas presidenciales, también se va a votar por los integrantes del Congreso de la República y de Cámara de Representantes. Luego de que se definan oficialmente a los candidatos para llegar a la Casa de Nariño, el 31 de mayo será la primera vuelta de las elecciones presidenciales.



¿Cómo enfrentar el reclutamiento de menores en Colombia?

Por un lado, el precandidato David Luna afirmó que presentó un proyecto de ley para "establecer claras sanciones y ser contundentes. Ante el ampa no podemos ceder ni podemos arrodillarnos". Luego afirmó que el Eln se ha vuelto un "empleador, que hoy da vacaciones y cesantías". En ese sentido, dijo que enfrentaría el fenómeno con la erradicación de cultivos de coca, y "con inversión social". Añadió: "A nuestros niños y a nuestros jóvenes hay que protegerlos, y hay que brindarles no solamente oportunidades, sino también un acompañamiento para que no puedan, bajo ninguna circunstancia, quedar en esas manos".



Luego intervino Vicky Dávila, quien mencionó que los menores de edad "deben responder por el tamaño del daño", por lo que propone "reformar el código" penal. Luego, dijo que para enfrentar el fenómeno del reclutamiento se necesita "justicia", por lo que afirmó que también denunciaría a los delincuentes que utilicen menores "ante la comunidad internacional".

Aníbal Gaviria, a su turno, propuso "una reforma para evitar que, como lo hace la actual normatividad, se estimule la utilización de los niños en la lucha armada". Por otro lado, recalcó que "hay un doble abandono del Estado", y propuso que a los menores "tenemos que darles oportunidades de estudio, trabajo, emprendimiento y deporte". Además, dijo que hay que atacar a los grupos criminales que los reclutan "con toda la contundencia".

Finalmente, Enrique Peñalosa aseguró que, si llega a la Casa de Nariño, "no va a permitir que haya un solo centímetro de territorio colombiano controlado por las organizaciones criminales", por lo que plantea fortalecer a la Fuerza Pública. Con respecto a los menores, resaltó que "en todos los países hay cárcel, pero es una cárcel donde hay procesos de rehabilitación". Finalmente, resaltó que "los niños son la máxima prioridad".



¿Si organizaciones criminales ofrecieran entregar los menores a cambio de negociar, lo harían?

Todos los precandidatos coincidieron en reformar el código penal para bajar la edad de responsabilidad penal en Colombia. Luego se les preguntó: "Si los grupos criminales ofrecen entregar todos los grupos criminales a cambio de sentarse a negociar, ¿lo harían?". El primero en intervenir fue Gaviria, quien indicó que "abriría un proceso de sometimiento, no un proceso de paz".

Luego, Dávila indicó que "no aceptaría chantajes" y combatiría los grupos criminales. "Ellos tienen que entregar los niños, sí, pero también dejar de narcotraficar, de extorcionar...".

Peñalosa, por su parte, resaltó que Iván Cepeda ha buscado que "haya diálogo", pero no buscar "una mayor seguridad". Y, finalmente, Luna dijo que antes las organizaciones criminales "hay que actuar con la ley y con firmeza".

