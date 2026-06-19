¿Qué pasará con la ciclovía en Bogotá este 21 de junio en elecciones? Anuncian medida especial

Bogotá ya está preparada para recibir este domingo 21 de junio a más de seis millones de ciudadanos llamados a las urnas para participar en la segunda vuelta presidencial que escogerá al presidente de Colombia por los próximos cuatro años, contienda que está dividida entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes se consolidaron como los aspirantes más votados el pasado 31 de mayo, asegurando su paso a la última etapa de las elecciones.

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Con el propósito de garantizar el normal desarrollo de las votaciones, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) confirmó que los habitantes de Bogotá no podrán disfrutar de la tradicional ciclovía este domingo 21 de junio debido a la realización de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. La entidad explicó que la suspensión total de la jornada recreativa se da para facilitar el desarrollo del proceso electoral en la capital del país.

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Según explicó el Distrito, la suspensión busca garantizar las condiciones necesarias para la logística, la movilidad y la operación institucional que requiere una jornada electoral de alcance nacional, especialmente en una ciudad con el volumen de votantes que registra Bogotá.



Más de 141 kilómetros de ciclovía dejarán de operar por un día

La medida cobija la totalidad de la red de ciclovía, que actualmente cuenta con 141,46 kilómetros distribuidos en diferentes corredores viales de la ciudad. Durante esta fecha no se habilitarán los recorridos que normalmente son utilizados por miles de ciudadanos para caminar, montar bicicleta, trotar o realizar otras actividades físicas al aire libre.

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Aunque la medida modifica la rutina de quienes acostumbran participar en esta iniciativa, el Distrito recordó que se trata de una decisión temporal asociada exclusivamente a la jornada electoral. El IDRD informó que el programa volverá a operar de manera habitual el domingo 28 de junio, una vez concluido el proceso electoral y las actividades relacionadas con la elección presidencial.

Durante décadas, este programa ha sido uno de los espacios más utilizados por los bogotanos para la práctica de actividades deportivas y recreativas. Además de promover hábitos saludables, permite que miles de personas se apropien temporalmente del espacio público y compartan en familia. Las autoridades recomendaron a quienes acostumbran realizar ejercicio los fines de semana planificar con anticipación sus actividades para evitar inconvenientes.

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Los ciudadanos que deban desplazarse hacia los puestos de votación podrán hacerlo utilizando las vías que normalmente hacen parte del circuito de ciclovía, las cuales permanecerán habilitadas para la circulación vehicular durante toda la jornada.



Recomendaciones para los ciudadanos

La Secretaría de Movilidad de Bogotá hizo un llamado a la ciudadanía para planificar con anticipación sus desplazamientos durante la jornada electoral y tener en cuenta las restricciones anunciadas. Entre las principales recomendaciones se encuentran:



Consultar previamente las rutas de acceso al puesto de votación.

Atender las indicaciones de los agentes de tránsito.

Respetar la señalización instalada en los sectores intervenidos.

Priorizar el uso del transporte público.

Utilizar medios alternativos como la bicicleta o los desplazamientos a pie cuando sea posible.

Evitar el uso del vehículo particular en las zonas con mayor afluencia de votantes.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co