El llamado de la FLIP al presidente Petro y otras autoridades antes de la segunda vuelta

Colombia está a pocas horas de conocer a quien será el nuevo presidente electo después de la segunda vuelta entre los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Diferentes organizaciones están haciendo un llamado a que desde los distintos sectores políticos se respeten los resultados de las elecciones presidenciales, las cuales se llevarán a cabo el 21 de julio. Desde la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), por ejemplo, se insta a no desinformar sobre lo que deje el desenlace de la contienda.



César Paredes, subdirector programático de la FLIP, habló con Noticias Caracol sobre este tema y mencionó que “nos preocupa que en la discusión pública sobre la legitimidad de las elecciones se den sobre hechos verificables y no sobre rumores ni especulaciones o desinformación, esto en el entendido de que la FLIP tiene el mandato de la protección del artículo 20 de la Constitución, que es el de la libertad de expresión, pero que tiene una contraparte y es que la ciudadanía tenga acceso a información verificada y comprobada”.

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Sobre la confianza en el proceso electoral en Colombia, Paredes dijo que “hay testigos electorales, observadores internacionales, observadores como la MOE, que han hecho un seguimiento juicioso a los datos que se han producido y también al proceso mismo, desde la los lugares de votación y la instalación de las personas que participan, los jurados electorales, y ahí se han presentado algunas inconsistencias en algún momento o podrían presentarse afectaciones al proceso mismo, pero de ahí a pasar de que hay una narrativa de fraude o darle alguna credibilidad, pues no porque los observadores justamente han advertido que todo el proceso ha sido transparente”.



¿Qué papel deberá cumplir Petro en la segunda vuelta?

En cuanto al papel del presidente Gustavo Petro y sus cuestionamientos al proceso electoral, Paredes mencionó que “el llamado al presidente y a otras autoridades en general, que tienen una capacidad de influir en la opinión pública de manera directa por la atención que tienen y por la investidura, es el mismo que ha hecho la Corte Constitucional reiteradamente y es que tienen una responsabilidad mucho más grande con la información verificada. Lo que estamos defendiendo es un principio democrático básico, que cualquier denuncia sobre irregularidades electorales se debe sustentar en pruebas y tramitarse a través de los mecanismos institucionales que están previstos. El llamado es atender a esa investidura y estar a la altura para que el principio de respeto institucional se dé en el proceso democrático”.

Finalmente, frente a las posibles denuncias de fraude, Paredes aseguró que, “a menos de que haya pruebas verificables, no se puede desestimar el proceso ni se puede desconocer los resultados. Está muy bien que se cuestione la transmisión de los datos que se da preliminar, porque el escrutinio final es el que tiene un poder vinculante jurídico, pero hay que reconocer los resultados después de que se ha hecho todo un proceso y ese es el llamado que se está haciendo a partir de eso. Por supuesto, si hay evidencia hay que denunciar y llevar las pruebas a los mecanismos institucionales para ver si en algún momento se está dando un constreñimiento al elector. Eso se tiene que presentar ante las autoridades, como lo han dicho todas las instituciones”.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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