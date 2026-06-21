Así fue la participación de los colombianos en el exterior: más de 600 mil personas votaron

Abelardo de la Espriella fue el candidato más votado por los colombianos en el exterior en la segunda vuelta presidencial, al obtener 397.745 sufragios (65,24 %), frente a los 211.998 votos (34,76 %) de Iván Cepeda, según el conteo preliminar.



Con el 99,7 % de las mesas informadas, la ventaja de De la Espriella entre los colombianos residentes fuera del país fue muy superior a la registrada dentro del país, donde el resultado provisional muestra una diferencia inferior a un punto porcentual frente a Cepeda.

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Los resultados del voto en el exterior mostraron que el candidato, apoyado por el presidente estadounidense, Donald Trump, amplió la ventaja que ya había obtenido sobre Cepeda en la primera vuelta cuando alcanzó 319.962 votos, equivalentes al 54,36 %.

El candidato del movimiento Defensores de la Patria obtuvo sus mejores resultados en países con importantes comunidades de emigrantes colombianos, especialmente Estados Unidos, donde consiguió 177.770 votos, equivalentes al 80,83 % de los sufragios válidos contabilizados hasta el momento.



También ganó con amplitud en Canadá, Venezuela, Panamá, Ecuador y México.



Cepeda, por su parte, se impuso en varios países europeos como Alemania, Francia, Austria, Suecia y Bélgica, así como en Australia y Argentina.

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En España, el país con mayor número de votantes colombianos en Europa, Cepeda obtuvo 66.945 votos, equivalentes al 49,84 % de los sufragios.

Los colombianos residentes en el exterior comenzaron a votar el pasado lunes en 1.165 mesas instaladas en consulados y embajadas de 67 países, un proceso que concluyó este domingo de forma simultánea con la jornada electoral en Colombia.

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En total participaron 611.588 colombianos residentes fuera del país, lo que representó una participación del 43,23 %, 1,54 puntos porcentuales superior a los 589.782 ciudadanos que votaron en primera vuelta.

La segunda vuelta presidencial en Colombia

La segunda vuelta presidencial de este domingo en Colombia tuvo una participación récord del 63,59 %, después de que más de 26,3 millones de personas votaran en una elección que ganó por estrecho margen Abelardo de la Espriella que logró 12,9 millones de votos (49,66 %), según datos preliminares.

La cifra fue confirmada por la Registraduría Nacional (autoridad electoral) que con el 99,98 % de las mesas informadas en el preconteo también da al candidato Iván Cepeda 12,7 millones de votos (48,70 %).

Los votos en blanco fueron 426.788, equivalentes al 1,63 %; mientras que no fueron marcadas 29.498 papeletas (0,11 %), y los nulos sumaron 220.761, que corresponden al 0,83 %.

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La suma de los votos nulos y no marcados equivale al 0,94 %, que es casi la diferencia que De la Espriella saca a Cepeda.

"A toda la ciudadanía gracias por la tarea que hicieron. A todas las instituciones gracias por la manera como articulamos este trabajo para lograr una jornada electoral histórica, con niveles de participación que nunca se habían registrado en nuestro país", dijo el registrador nacional, Hernán Penagos, en Bogotá.

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Históricamente en Colombia los niveles de participación electoral suelen situarse entre el 50 % y el 55 % por lo que las elecciones de este domingo marcan un hito en ese sentido, así como en el estrecho margen entre De la Espriella y Cepeda cuyo resultado oficial tendrá que ser ratificado por el escrutinio.

"Hemos llegado a esta última instancia con la más estrecha diferencia en votos que registre cualquier elección de segunda vuelta en la historia electoral colombiana", afirmó Cepeda, al reconocer el resultado preliminar en una declaración ante sus seguidores en Bogotá.

En cuanto a las regiones, departamentos como Cundinamarca destacan como una de las zonas con los porcentajes más altos de participación con un 73,45 %, mientras que Bogotá registra un 70,65 %. También tuvieron alta votación Santander (68,96 %), Antioquia (62,93 %) y Valle del Cauca (61,38 %).

AGENCIA EFE