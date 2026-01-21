¿Quiénes suenan para una tercera consulta de cara a las elecciones presidenciales?

Faltan pocas semanas para que la larga lista de precandidatos a la Presidencia se reduzca a través de las consultas. Mientras los aspirantes que se medirán en esos sufragios siguen afinando sus estrategias, en correrías por los diferentes municipios y en entrevistas contando sus propuestas, otros están ultimando otra posibilidad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias de Colombia y el mundo)

Por la Gran Consulta ya están definidos los nueve precandidatos que se medirán para elegir al político que llevará las banderas del grupo, tras ciertos acuerdos programáticos a los cuales han llegado. Se trata de Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Enrique Peñalosa, Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia.



Y también están claros quienes participarán, el próximo 8 de marzo, en la consulta del Frente Amplio: Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero. Sin embargo, además de estas posibilidades, se está tejiendo otra tercera vía para las consultas. De acuerdo con Claudia López, quien logró su aval a través de firmas, sería una candidatura distinta al uribismo y al petrismo. “Que sea realmente una alternativa sin odios, sin corrupción y con soluciones que representen a las mayorías del país”, anotó.



(Lea: Así es tarjeta electoral para consultas presidenciales del 8 de marzo: Registraduría reveló formato)

Publicidad

En entrevista con Noticias Caracol, Claudia López explicó que en estas elecciones los precandidatos han tomado decisiones sobre qué es lo que quieren representar, siendo la derecha y el uribismo quienes están por el lado de la Gran Consulta; y el Frente Amplio que representa a la izquierda y el petrismo. “Estoy proponiendo una tercera consulta que escoja un candidato distinto al del uribismo o distinto al del petrismo”, añadió.



¿Quiénes suenan para esa tercera consulta?

Claudia López ha sostenido que ha mantenido conversaciones con otros cuatro aspirantes. Se trata del exministro Juan Fernando Cristo, Leonardo Huerta y el exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, quienes están pensando esa posibilidad. La exalcaldesa de Bogotá agregó que también habló con Maurice Armitage, exmandatario de Cali, quien declinó la invitación.

“Si todos vamos solos, divididos y fragmentados hasta la primera vuelta, Colombia se va a perder la oportunidad de tener otra alternativa sin odios, sin corrupción y con soluciones que representen a la mayoría”, dijo López.

Publicidad

Juan Fernando Cristo mencionó que va a estar en una de las consultas del próximo 8 de marzo. Sin embargo, dijo que por el momento está conformando una coalición que represente una propuesta de cuál es el país que tenemos construir. “La consulta de la derecha, su única propuesta es derrotar a Petro. Las otras consultas no pueden tener como única propuesta el continuismo del gobierno Petro. Hay que continuar con las reformas sociales, pero hay que rectificar temas como la seguridad y la paz. Por eso vamos a estar donde se pueda defender el liberalismo reformista. Seguiremos deliberando para tomar una decisión en los próximos días”, anotó.



Así están las listas de las consultas

Gran Consulta por Colombia



Mauricio Cárdenas

Vicky Dávila

Juan Manuel Galán

Aníbal Gaviria

David Luna

Juan Daniel Oviedo

Enrique Peñalosa

Juan Carlos Pinzón

Paloma Valencia

Consulta del Frente Amplio



Iván Cepeda

Roy Barreras

Camilo Romero

(Juan Fernando Cristo)

Así quedaría confirmada una tercera consulta



Claudia López

Sergio Fajardo

Leonardo Huerta

Juan Fernando Cristo

De otro lado, candidatos como Abelardo de la Espriella optaron por seguir su camino en la primera vuelta en solitario, decisión que también han tomado otras aspiraciones para llegar a la Casa de Nariño.

NOTICIAS CARACOL