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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Elecciones Colombia  / Se abren las urnas en el exterior para las elecciones presidenciales en Colombia

Se abren las urnas en el exterior para las elecciones presidenciales en Colombia

Nueva Zelanda fue el primer país donde se dio apertura al proceso electoral que, en Colombia, se celebrará el próximo domingo 31 de mayo.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 24 de may, 2026
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Elecciones presidenciales en Colombia: se abren urnas en el exterior

Este domingo 24 de mayo se dio apertura a las urnas en el exterior para las elecciones presidenciales de Colombia.

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El acto se realizó con presencia de funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado, la canciller Rosa Villavicencio, misiones de observación y entes de control.

¿Cuál es el primer país donde se abren las urnas para las elecciones?

La jornada inició en Auckland, en Nueva Zelanda, a las 8:00 a.m. del lunes (3:00 p.m. del domingo en Colombia) y continúa en 17 consulados de 13 países.

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De acuerdo con datos de la Registraduría, durante la semana serán 1.414.661 los colombianos habilitados para votar en el exterior los que podrán sufragar en mesas dispuestas en consulados y puestos adscritos, instalados en 67 países hasta el 31 de mayo. (Lea también: La Clave de los resultados de la encuesta Invamer sobre la intención de voto en Colombia)

El delegado electoral Jaime Hernando Suárez señaló que “para esta jornada democrática aumentaron los puestos y mesas de votación en el exterior, creció en censo electoral, se habilitaron equipos de digitalización de los formularios E-14 en los puestos de votación con mayor afluencia y la entidad puso a disposición la aplicación para la capacitación de jurados de votación. Todo el material fue transportado y distribuido con éxito a los diferentes destinos".

Explicó que, aunque el escrutinio de mesa se hará diariamente, el resultado final solo se divulgará el domingo 31 de mayo después de las cuatro de la tarde, cuando termine la jornada electoral en Colombia. "De esta manera estamos brindando todas las garantías para un proceso electoral íntegro y transparente", afirmó.

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La apertura de urnas en el exterior se realiza el mismo día en que los candidatos cierran sus campañas, una semana antes de las elecciones. Durante ese lapso, los políticos no podrán hacer eventos públicos. (Lea también: Encuesta Invamer: Iván Cepeda 44,6%; Abelardo De La Espriella 31,6%; Paloma Valencia 14,0%)

POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
smsorian@caracoltv.com.co

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