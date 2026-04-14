EE. UU. anuncia bloqueo total de los puertos de Irán y "detenido por completo" su comercio

El Comando Central de Estados Unidos anunció este martes 14 de abril que ha implementado un bloqueo total de los puertos de Irán y "detenido por completo" su comercio que entra y sale por vía marítima hacia la república islámica.

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Por medio de un comunicado difundido en X, el almirante Brad Cooper, a cargo del Comando Central, anunció que las fuerzas armadas de Estados Unidos lograron bloquear por completo los puertos de Irán.

Cooper agregó que el 90% del comercio del país entra y sale por vía marítima por lo que consideran haber "detenido por completo" la actividad económica del país, una medida de presión que ya había sido anunciada por la Administración de Donald Trump.



El bloqueo a los puertos iraníes suceden dos días después de las negociaciones en Isalamabad, donde las delegaciones de ambos países no lograron concretar acuerdos para poner un cierre a la guerra que se ha extendido durante las últimas siete semanas en Oriente Medio.



La nueva medida estadounidense había sido adelantada por Trump, quien ha criticado a Teherán por supuestamente no haber reabierto el estrecho de Ormuz bajo los términos acordados cuando se llegó a un alto al fuego de dos semanas que inició ocho días atrás.

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Pese a la nueva medida, Trump aseguró este martes a Fox News que "la guerra está por terminar", asegurando que Teherán busca "desesperadamente un acuerdo".

El mandatario republicano había dicho previamente que las negociaciones presenciales podría retomarse en dos días.



EE.UU. ataca una nueva embarcación en el Pacífico

Estados Unidos también dijo haber destruido este martes una nueva embarcación supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, en un ataque en el que murieron cuatro personas.

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El Comando Sur de Estados Unidos fue el encargado de ejecutar la nueva misión del plan Lanza del Sur y anunció el resultado del operativo en su cuenta de X junto a un video.

Ayer lunes, el Ejército estadounidense comunicó otro ataque, en el que murieron dos personas.

Con el operativo ejecutado esta tarde, ya son tres los ataques en aguas internacionales realizados por Washington contra embarcaciones que denuncia que están vinculadas al crimen, en los que han muerto un total de diez personas.

El Comando Sur ha asesinado a más de 110 personas durante estos ataques, que iniciaron en el segundo semestre de 2025 y que fueron la antesala del operativo militar con el que capturaron a Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero, acusado de narcotráfico en una corte federal de Nueva York.

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Con información de EFE

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co