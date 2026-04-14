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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Videos de seguridad revelan cómo ocurrió el violento atraco en Oxxo de la localidad de Teusaquillo

Videos de seguridad revelan cómo ocurrió el violento atraco en Oxxo de la localidad de Teusaquillo

Videos de seguridad evidencian cómo dos hombres vestidos de negro perpetraron un robo en un Oxxo de Bogotá. Las autoridades avanzan en la recolección de información que permita dar con el paradero de los responsables.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Videos de seguridad revelan cómo ocurrió el violento atraco en Oxxo de la localidad de Teusaquillo
Videos de seguridad revelan cómo ocurrió el violento atraco en Oxxo -
Captura de pantalla

Un nuevo hecho de inseguridad quedó registrado en cámaras de seguridad en Bogotá. En las últimas horas se conocieron videos que evidencian el momento en que se perpetró el violento atraco en una tienda Oxxo ubicada en el barrio Palermo, en la localidad de Teusaquillo.

Las imágenes, conocidas por Noticias Caracol, muestran la secuencia del robo y la forma en que actuaron los delincuentes. En el video se observa el ingreso de dos hombres vestidos completamente de negro, quienes entran al establecimiento sin retirarse los cascos de motocicleta, lo que dificulta su identificación.

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Según se aprecia en el primer registro, uno de los sujetos ingresa al lugar y, en cuestión de segundos, es seguido por su cómplice. Ambos recorren visualmente el espacio, aparentemente verificando las condiciones dentro del local antes de ejecutar el atraco.

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Luego, aparentemente el primer motociclista que ingresó revisa su celular, deambula por el pasillo y cuando dentro del establecimiento se encontraban los dos funcionarios de una empresa de valores, fueron rápidamente abordados por los delincuentes. El hecho ocurrió además en presencia de un adulto mayor que estaba en el lugar y que, al percatarse de la situación, reaccionó alejándose rápidamente para resguardarse.

Los videos también muestran el instante en que los asaltantes se dirigen directamente hacia su objetivo. Tras intimidar a los trabajadores, logran apoderarse de un bolso, para luego salir corriendo del establecimiento, concretando el robo en cuestión de segundos.

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De acuerdo con la información preliminar, durante el atraco uno de los guardias de seguridad resultó lesionado con un objeto contundente a la altura de la cabeza. En otros registros conocidos del hecho, se observa cómo la víctima logra salir del establecimiento con dificultad, mientras recibe apoyo tras lo ocurrido. Según indicaron las autoridades, la lesión no reviste gravedad.

El hecho generó momentos de tensión entre quienes se encontraban en el lugar. Tras conocerse lo ocurrido, la Policía Metropolitana de Bogotá inició las labores correspondientes para esclarecer el caso. Con este nuevo material en video, las autoridades avanzan en la identificación y ubicación de los responsables del atraco, ocurrido hacia las 4:00 de la tarde de este martes.

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Este caso se suma a otros hechos recientes que han quedado registrados en cámaras en distintos puntos de la capital, lo que ha incrementado la preocupación por la seguridad en sectores comerciales y residenciales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para suministrar cualquier información que contribuya al avance de la investigación, así como a mantener medidas de precaución en espacios públicos. Entretanto, el caso continúa en desarrollo mientras se analizan los registros que permiten reconstruir cómo ocurrió este violento asalto en plena jornada.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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