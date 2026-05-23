Sergio Fajardo afirmó que esta será su última candidatura tras encuentro con Paloma Valencia

En medio del cierre de campañas presidenciales y a pocos días de las elecciones del 31 de mayo, los candidatos Sergio Fajardo y Paloma Valencia sostuvieron un encuentro en Barranquilla que estuvo marcado por las diferencias políticas, pero también por llamados a mantener abiertos los canales de diálogo frente al panorama que atraviesa el país.

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La reunión se produjo luego de que Valencia invitara públicamente al exgobernador de Antioquia a tomarse un café para conversar sobre el futuro político de Colombia. La propuesta fue aceptada por Fajardo, quien respondió a través de sus redes sociales y propuso que el encuentro fuera público.

Finalmente, ambos candidatos se reunieron en la capital del Atlántico, donde hablaron sobre sus diferencias ideológicas, el momento político del país y la necesidad de mantener conversaciones pese a las distancias que existen entre sus proyectos.



“Yo tengo todo el respeto por ti”

Durante la conversación, Sergio Fajardo dejó claro que reconoce las diferencias políticas que mantiene con la candidata del Centro Democrático, aunque insistió en que el diálogo es necesario.



“Yo tengo todo el respeto por ti”, expresó Fajardo durante el encuentro, aunque también remarcó que ambos representan caminos distintos dentro de la política colombiana.

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El candidato aseguró que cada uno tiene una trayectoria y una visión diferente sobre el país. “Hay diferentes caminos, cada uno vive su vida, cada quien vive su historia”, afirmó al referirse a las distancias ideológicas entre ambos sectores.

Fajardo también insistió en que no pretende cambiar la identidad política de Valencia ni desconocer las diferencias históricas entre sus movimientos.

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“Me voy a morir siendo uribista”

Por su parte, Paloma Valencia respondió defendiendo su postura política y reiterando su identificación con el uribismo.

“Tenemos todo el respeto por usted, tenemos caminos distintos”, señaló la candidata, antes de afirmar: “Me voy a morir siendo uribista”.

Sin embargo, Valencia aseguró que, pese a esas diferencias, considera necesario abrir espacios de conversación ante la "situación" que enfrenta el país.

“Yo entiendo todas las diferencias, pero yo lo que veo es un abismo... hay que estar unidos”, manifestó durante el diálogo.

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La candidata sostuvo que las circunstancias actuales de Colombia hacen necesario construir puentes entre sectores políticos para evitar "precipicios".

En medio de la conversación, Valencia señaló que no quiere que el diálogo termine y reiteró que mantendrá abiertos los canales de comunicación con Fajardo.

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“No quiero que esta conversación termine, yo respeto las diferencias, nunca vamos a ser iguales”, expresó.

La candidata agregó que su intención es evitar que el país “caiga por ese precipicio”, razón por la cual insistió en seguir conversando con el exalcalde de Medellín.

Fajardo, por su parte, también habló de la importancia de sostener conversaciones políticas incluso entre sectores con profundas diferencias ideológicas. Pero que estaba enfocado en su candidatura, pues según indicó será la última durante su trayectoria.

“Mi legado está en las calles repartiendo volantes con los jóvenes”, afirmó el candidato

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No obstante, ambos aclararon que la invitación al café no tenía un alcance político adicional ni representaba acuerdos entre campañas.

“Mi invitación no va más allá de un tinto, de hablar y conversar”, dijo Valencia durante el encuentro.

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Aunque el diálogo estuvo marcado por posiciones distintas sobre el rumbo político del país, el encuentro terminó en un ambiente cordial.

Al finalizar la conversación, ambos candidatos se dieron un apretón de manos y un abrazo

El encuentro entre ambos aspirantes ocurrió mientras continúan sus recorridos de cierre de campaña en diferentes regiones del país, a menos de diez días de que los colombianos acudan a las urnas para elegir al próximo presidente de la República.