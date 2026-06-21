Tras votar, Petro dijo que no cree "volver a ser candidato en ninguna elección": este fue su mensaje

El presidente Gustavo Petro se dirigió a los colombianos para darle inicio a la jornada de elecciones de este 21 de junio, cuando se vota en segunda vuelta entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Invitó a la ciudadanía a "salir a votar como sea, venciendo todo obstáculo o dificultad geográfica o logística (...) Para que todo el mundo tenga la opción de ejercer su derecho". Además, afirmó que no cree volver " a ser candidato de nada" después de salir de la Casa de Nariño, el próximo 7 de agosto, cuando se termina su periodo en el poder.

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"No es cualquiera la decisión que se toma hoy, ya todos lo sabemos, más o menos informados. Se decide de cualquier forma el futuro de uno mismo, se decide el futuro de la familia. (...) Estamos en manos del pueblo, así lo juramos hace 50 años y así ha sido. Y está en las manos del pueblo el futuro de esta patria de verdad", indicó en el acto de apertura de las urnas, a las 8 de la mañana.

También, habló sobre convivir en medio de las diferencias políticas: "La base indispensable de la democracia es la paz, y la paz significa entendernos. La historia pasada nos ha dejado lecciones no nos entendimos muchísimas veces. (...) Si un país no tiene diferencias está muerto, su sociedad está muerta, no existe democracia. Aquí varias veces se ha convocado en estos siglos ha matarnos en sangre y fuego, a como sea (...) el peor enemigo de la democracia es querer matar la diferencia".



Luego, se dirigió al puesto de votación de la Plaza de Bolívar para ejercer su derecho al voto. Tras participar en los sufragios, nuevamente dio un mensaje y aseguró que por el momento todo transcurre con tranquilidad. También, felicitó a la Fuerza Pública por dar de baja alias Marlon, jefe de las disidencias de Iván Mordisco que dirigía el actuar criminal en el suroccidente del país.



Finalmente, dijo que, probablemente, no volverá a ser aspirante a la Presidencia de la República. "Creo que no vuelvo a ser candidato en ninguna elección, esta es la última que protagonizo aquí como jefe de Estado. (...) No seré un viejo cansón, aquí molestando a los colombianos y colombianos que merecen una nueva época, ojalá democrática, libre y justa", aseguró.

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LAURA VALENTINA MERCADO

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