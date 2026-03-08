Video | "Yo le regalo esto y (…) ¿Vale, papi?": candidato capturado del Centro Democrático a Policía

“Esto es una platica también”, fueron alguna de las palabras que le dijo a un grupo de policías Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidato a la Cámara por el Centro Democrático. Este hombre fue detenido en el municipio de Leticia, Amazonas, con 15 millones de pesos en efectivo y un fiscal de la Seccional Amazonas le imputará el delito de cohecho por dar u ofrecer.



A través de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación señaló cómo ocurrieron los hechos que terminaron con la captura del candidato del partido de derecha: “En un procedimiento de control realizado por la Policía Nacional en Leticia, Amazonas, en inmediaciones del aeropuerto de esa ciudad, fue capturado Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidato a la Cámara de Representantes. Estaría implicado en el ofrecimiento de dinero para evitar la incautación de 15 millones de pesos en efectivo que transportaba”.

En un video que conoció Noticias Caracol se ve el momento cuando el candidato le habría entregado un fajo de billetes de 100.000 pesos a uno de los uniformados, quien grabó el procedimiento.

En ese momento, el candidato del Centro Democrático se alejó y segundos después se acerca de nuevo a los uniformados y les dijo: “Hagamos una cosa, hagamos una cosa bien legal, hagamos una cosa bien legal. Yo le regalo esto y (…) ¿Vale, papi?”. A lo que uno de los policías le respondió que “no, no, nada”.



Centro Democrático suspende a candidato capturado con 15 millones de pesos

Tan pronto se conocieron los hechos, el Centro Democrático se pronunció e informó la suspensión de la militancia del candidato: “La Veeduría y la Dirección Nacional del Partido han decidido suspender temporalmente la militancia del candidato Víctor Hugo Moreno Bandeira. Esta medida se mantendrá mientras las autoridades competentes adelantan las investigaciones correspondientes y se pronuncian sobre los hechos, y en tanto el candidato entrega las explicaciones del caso ante dichas autoridades”.



Agregó el partido del candidato que “de acuerdo con versiones iniciales el candidato se encontraba ayer, 7 de marzo, en las zonas aledañas al aeropuerto para coordinar la logística del día de las elecciones. El Centro Democrático reitera su preocupación por los “ríos de dinero” que manejan los parlamentarios y candidatos al Congreso afines al Gobierno nacional. Rechazamos la presión de grupos terroristas a la población civil en diferentes regiones del país que constriñen el libre ejercicio del voto en favor de los candidatos cercanos al gobierno”.



Presidente Petro se pronuncia sobre captura del candidato del Centro Democrático

Ante la captura del candidato del Centro Democrático, el presidente Gustavo Petro de pronunció a través de su cuenta de X: “Un candidato a la Cámara termina su campaña así. Aún falta mucho más, hay que acabar los delitos contra el voto si queremos una democracia real”.



A lo dicho por el mandatario respondió el partido de derecha: “Presidente Petro, una vez el partido Centro Democrático conoció los hechos relacionados por uno de sus candidatos a la Cámara al Amazonas procedió a expulsarlo inmediatamente”.



Capturan a candidato del Partido de la U que tendría nexos con 'Papá Pitufo'

Además de la captura del candidato del Centro Democrático Víctor Hugo Moreno, la Fiscalía informó sobre una segunda captura que dio de qué hablar en medio de las elecciones legislativas y fue la de Freddy Camilo Gómez, candidato al Senado de la República por el Partido de la U. Gómez fue detenido a la salida de su puesto de votación, en la localidad de Engativá, noroccidente de Bogotá.

En su comunicado, la Fiscalía señaló lo siguiente: “Esta persona sería una de las articuladoras de la red de corrupción que favoreció actividades de contrabando para Diego Marín Buitrago o ‘El Viejo’ (también conocido como alias Papá Pitufo). Los elementos materiales probatorios indican que presuntamente mantenía contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Rama Judicial para que, a cambio de dinero, permitieran el ingreso al país, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando, o se abstuvieran de actuar contra la organización ilegal”.

El ente investigador dijo que por este mismo caso, también se hizo efectiva la orden de captura contra José Luis Olaya Caicedo y Édgar Humberto Bacca Sánchez, ambos exintegrantes de la Policía Nacional. Según las investigaciones, Olaya Caicedo habría utilizado su experiencia en el área de talento humano de la institución para identificar y perfilar a uniformados de la Polfa que pudieran colaborar con la red de Marín Buitrago. Además, se le señala de encargarse de recoger dinero de comerciantes en Cartagena para destinarlo al pago de dádivas a otros uniformados.

“El candidato Gómez Castro y los exintegrantes de la Policía Nacional serán presentados ante un juez penal de control de garantías. Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputará los delitos de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir agravado”, dijo la Fiscalía.

