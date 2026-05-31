"Yo sé que Iván es un hombre decente": Claudia López tras finalizar la primera vuelta presidencial

Concluida la jornada electoral y luego de que los resultados preliminares del preconteo ubicaran a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda como los candidatos que avanzarán a la segunda vuelta presidencial, Claudia López se pronunció ante su equipo de campaña y sus seguidores.

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La exsenadora y exalcaldesa de Bogotá habló al término de una jornada electoral en la que aproximadamente 40 millones de ciudadanos acudieron a las urnas para elegir al próximo presidente y vicepresidente de la República para el periodo 2026-2030.

La jornada concluyó con una segunda vuelta presidencial. Con el 99 % de las mesas informadas, Abelardo de la Espriella alcanzó 10.316.370 votos (43,72 %) e Iván Cepeda obtuvo 9.656.799 sufragios (40,92 %), resultados que los ubicaron como los dos candidatos más votados del preconteo.



Por su parte, Claudia López, quien tuvo como fórmula vicepresidencial a Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez, obtuvo 224.730 votos, equivalentes al 0,95 % de la votación reportada en el preconteo, lo que la deja por fuera de la contienda.



¿Qué dijo a candidata Claudia López?

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La candidata agradeció a quienes respaldaron su candidatura. "Vamos a seguir defendiendo estas ideas, mi gratitud infinita para todos los que aportaron a la campaña".

La candidata también se refirió al resultado de la jornada electoral y al escenario político que, a su juicio, enfrenta el país.

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Durante su discurso, López señaló que continuará participando en el debate público y en la defensa de las causas que ha promovido a lo largo de su trayectoria política. "El liderazgo se mide en los momentos difíciles y esta, sin duda, es una hora amarga, dura y difícil para Colombia. Colombia contará con nosotros para defender a las mujeres".

Asimismo, afirmó: "La democracia colombiana ha contado con mi voz, mi cédula y mi trabajo siempre durante 40 años. No nos vamos a esconder, no nos vamos a vender".

Sobre la segunda vuelta presidencial, manifestó que el resultado definitivo aún está por definirse. "Yo voy a ir a las urnas el 21 de junio, no tengan duda. Voy a tomar una decisión", expresó.

La excandidata también reiteró sus cuestionamientos hacia la candidatura de Abelardo de la Espriella y sostuvo que mantiene la misma posición que manifestó durante la campaña.

"Tengo claro que aquí hay una opción peligrosa para Colombia, lo he dicho durante toda la campaña, no he cambiado y no voy a cambiar de opinión, no hay razones para cambiar de opinión", señaló.

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No obstante, indicó que el otro sector político que disputará la Presidencia también debe hacer correcciones de cara a la segunda vuelta. "Pero no quiere decir que automáticamente la otra opción sea una buena alternativa si siguen en ese clientelismo, en ese sectarismo, en ese sicariato político contra el centro, contra los sectores independientes del petrismo, si no hay una enmienda de fondo", manifestó.

López hizo además un llamado a la reflexión durante las tres semanas previas a la nueva jornada electoral."Mi llamado es a que nos tomemos estas tres semanas con seriedad, con rigor. A que reflexionemos", afirmó.

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Finalmente, se dirigió al candidato Iván Cepeda, de quien destacó cualidades personales, sin embargo, fue clara al mencionar que aun no ha tomado una decisión, aunque le pidió asumir un papel más visible en la campaña de segunda vuelta.

"Yo sé que Iván es un hombre decente, pero Iván querido, no te pueden hacer la campaña eternamente. Llegó la hora de asumir el liderazgo de tu propia campaña, de poner la cara, de debatir y de defender tus tesis", concluyó.

Claudia López llegó a la contienda presidencial después de una carrera en la que se desempeñó como investigadora, senadora de la República y alcaldesa de Bogotá. Su participación en la vida pública comenzó desde el movimiento estudiantil que impulsó la Séptima Papeleta y posteriormente continuó en distintos escenarios políticos e institucionales.

Durante la campaña presidencial, la candidata centró su discurso en temas relacionados con la educación, el empleo, la movilidad social, la descentralización administrativa y la seguridad.

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Asimismo, presentó propuestas enfocadas en ampliar las oportunidades para la población, fortalecer la presencia institucional en los territorios y promover mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co