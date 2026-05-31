¿Cómo votaron los departamentos con más municipios bajo riesgo por violencia en Colombia?

Los colombianos fueron a las urnas este 31 de mayo para decidir quién será el próximo presidente de Colombia en el marco de las elecciones. Los comicios fueron antecedidos por advertencias de la Misión de Observación Electoral (MOE) y otros entes en materia de riesgos electorales a lo largo y ancho del territorio nacional. Y es que un total de 386 municipios en el país tienen alertas ante un contexto de violencia. Para la defensora del Pueblo, Iris Marín, esto genera una “preocupación central (...) sobre la libertad con la que se desarrollarán esas elecciones en el país”.

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“El riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones que ignora el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados”, dijo Marín. Teniendo eso en cuenta, ¿cómo votaron los departamentos que concentran alertas por riesgo de violencia en el territorio nacional?



La MOE señaló en el más reciente Mapa de riesgo por factores de violencia, actualizado el pasado 29 de mayo, que Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca “presentan el mayor número de municipios en riesgo extremo”. Luego están Arauca y Guaviare, que tiene la totalidad de sus municipios en riesgo.



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¿Cómo votaron los departamentos con mayor riesgo por violencia?

Los cuatro departamentos tuvieron una participación que oscila entre el 50 y casi 60 % de los votantes habilitados para acudir a las urnas.

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Cauca : participaron 696.725 de 1.075.975 personas habilitadas (64,75 %). Más de 19.00 votos fueron inválidos en el territorio. En el departamento ganó la campaña de Iván Cepeda con 462.690 votos (68,33 %) y le siguió Abelardo de la Espriella con 462.690 (68,33 %).

: participaron 696.725 de 1.075.975 personas habilitadas (64,75 %). Más de 19.00 votos fueron inválidos en el territorio. En el departamento ganó la campaña de Iván Cepeda con 462.690 votos (68,33 %) y le siguió Abelardo de la Espriella con 462.690 (68,33 %). Antioquia : tuvo la mayoría de votos a favor de la campaña del movimiento Defensores de la Patria. Allí sufragaron 3.209.520 de 5.448.240 colombianos habilitados. De La Espriella se quedó con 1’723.406 (54,36 %). Le siguió Cepeda, del Pacto Histórico con menos de la mitad de los votos: 805.652 (25,41 %)

: tuvo la mayoría de votos a favor de la campaña del movimiento Defensores de la Patria. Allí sufragaron 3.209.520 de 5.448.240 colombianos habilitados. De La Espriella se quedó con 1’723.406 (54,36 %). Le siguió Cepeda, del Pacto Histórico con menos de la mitad de los votos: 805.652 (25,41 %) Norte de Santander: la mayoría de los votos se fueron a favor del abogado, quien fue favorecido por el 70,61 % del electorado. Los votos hacia la dupla del Pacto Histórico concentraron solo el 17,42 %. Allí participaron 741.692 colombianos de 1’369.050.

la mayoría de los votos se fueron a favor del abogado, quien fue favorecido por el 70,61 % del electorado. Los votos hacia la dupla del Pacto Histórico concentraron solo el 17,42 %. Allí participaron 741.692 colombianos de 1’369.050. Valle del Cauca: 2’133.237 personas de 3’793.190 acudieron a las urnas. En el preconteo, Cepeda lideró el voto con 1.119.914 (53,17 %). De La Espriella quedó de segundo con 710.909 (33,75 %)

¿Cómo estuvo la participación de Arauca y Guaviare?

En Arauca acudieron menos de la mitad de las personas habilitadas para sufragar en las elecciones presidenciales (45,61 %). De ese total, 50.613 votantes marcaron el tarjetón a favor de Abelardo De La Espriella. 34.097 decidieron su voto por Iván Cepeda. El orden de los candidatos se repitió en Guaviare, donde acudió la mitad del electorado (34.951 de 69.304).

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Cabe recordar que, por ejemplo, integrantes de la estructura Jhon Linares del bloque Jorge Suárez Briceño habrían instalado explosivos improvisados en pasos obligados de las zonas rurales del Meta y Guaviare. Esto, según el Ejército, con el propósito de poner en riesgo a civiles y afectar las elecciones de este domingo.

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María Paula Rodríguez Rozo

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